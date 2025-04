Porta a porta, Russo: “In due giorni 1200 savonesi hanno ritirato il kit, la città discute ma si sta anche preparando al grande cambiamento”

Savona. “In due giorni 1200 savonesi hanno ritirato il kit. La città, mentre discute, si sta preparando al grande cambiamento che ci allinea ad altre città e esperienze che fanno già in altre realtà. Questo ci consola vuol dire che i problemi sono risolvibili”. Lo ha detto ieri il sindaco Marco Russo in un video sulla sua pagina social in merito al nuovo sistema di raccolta porta a porta che nelle prossime settimane partirà a Savona.

Come aveva già detto durante la seduta di commissione consiliare, il sindaco invita ad “abbassare i toni”: “La discussione è giusta e sana, ma è meglio farla con maggiore serenità. Questo ci aiuta ad individuare i problemi e a risolverli”.

“Sono passati 15 giorni dall’inizio della campagna informativa di Sea-s, siamo solo all’inizio, ci sono già stati numerosi incontri, quasi tutti tranquilli e in alcuni casi più agitati. La discussione in città è molto ampia, vengono evidenziate criticità e sollevate anche molte critiche, è una fase normale che la città deve affrontare“.

Ribadisce ancora una volta: “Non possiamo mettere cassonetti intelligenti in tutti i quartieri perchè il piano industriale posto a base di gara prevede il porta a porta e oggi Seas è obbligata a realizzare quel piano”.

E conclude: “Seas sta cercando di risolvere i problemi realtivi al suolo pubblico, l’assicurazione e altri problemi rappresentati come la solitudine delle persone che non possono andare a prendersi il kit, nel frattempo sta esaminando i condomini per decidere come adattare al singolo caso e faccio un appello agli amministratori di condominio di collaborare“.