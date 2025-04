Porta a porta, Orsi: “Giunta sorda per l’ennesima volta. Non ci sono le condizioni per iniziare, farlo sarebbe un grave errore”

Savona. “Ho ascoltato le parole via social del sindaco. L’Amministrazione (e socia di maggioranza di SEA-S) si dimostra sorda per l’ennesima volta. Da cittadino pretenderei che prima di affermare che un contratto pubblico che dura 15 anni e vale 200 milioni non si possa modificare e quindi non si possa aggiungere manco un cassonetto intelligente in città, si deve interpellare un esperto in appalti pubblici”. Così il consigliere comunale di PensieroLibero.zero, Fabio Orsi, commenta le dichiarazioni del sindaco sul nuovo sistema di raccolta rifiuti.

“È possibile non chiedere una consulenza l’unica volta in cui è davvero indispensabile dopo che abbiamo preso consulenti per ogni cosa? E comunque se non si può modificare il piano, allora è doverosa la par condicio fra tutti i cittadini centro e periferia e si torni al porta a porta per tutti. In secondo luogo non si è ancora risolto alcuno dei problemi relativi alle attività interne condominiali. Penso solo al fatto che in tutti i condomini dovranno convocare le assemblee e deliberare per prendere le decisioni. Mi sorprende non si tenga conto neppure di questo e del grado di conflittualità che emergerà. È impensabile partire in queste condizioni. Come è possibile non rendersene conto o non fermarsi un attimo?”

“Se l’incontro del 10 con gli Amministratori non sarà risolutivo, come verosimile che sia, non ci sono le condizioni per iniziare e farlo sarebbe un grave errore oltre che assumersi una responsabilità molto pericolosa”, conclude Orsi.