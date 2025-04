Porta a porta, la petizione per chiedere “i bidoni intelligenti in tutta la città” supera le 2mila firme

Savona. Continua la protesta contro la raccolta porta a porta. La petizione per chiedere i cassonetti con tessera in tutta la città supera le 2mila firme in meno di una settimana.

Il sindaco ha spiegato in più occasioni che “non si possono mettere cassonetti intelligenti in tutti i quartieri perchè il piano industriale posto a base di gara prevede il porta a porta e oggi Seas è obbligata a realizzare quel piano”.

L’opposizione durante la commissione consiliare della scorsa settimana ha chiesto un rinvio per “chiedere una consulenza a un esperto e riuscire a risolvere i problemi ancora aperti”. Il sindaco e anche l’amministratore delegato di Sea-s hanno chiesto di abbassare i toni della discussione.

Da fine aprile inizia il centro città con i cassonetti intelligenti, poi tocca da fine maggio alla zona di levante e poi ponente.

Tra le principali criticità sollevate: la differenza tra centro e quartieri, lo spazio dove esporre i bidoni, la difficoltà di individuare chi si occupa di portare fuori alla sera e riportare dentro al mattino i mastelli. Sea-s ha spiegato che è al lavoro per trovare una soluzione inizialmente a carico dell’azienda per l’esposizione.