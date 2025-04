Porta a porta, consegnati 10mila kit e coinvolti 13mila cittadini agli incontri. Sea-s: “Molti condomini hanno optato per i mastelli”

Savona. Superate le 10mila consegne dei kit, con 800 kit distribuiti ogni giorno. Agli incontri hanno partecipato circa 13mila cittadini. Sono i numeri comunicati dall’amministratore delegato di Sea-s, Stefano Valle: “Un’ottima partecipazione che dimostra l’interesse al cambiamento”.

Sono stati coinvolti circa 1000 condomini: “C’è stata un’accelerazione importante nel confronto con gli amministratori condominiali, il calendario degli incontri è molto fitto. Eseguire sopralluoghi congiunti permette di risolvere le criticità riscontrate”. 40 amministratori su 60 hanno già fatto o calendarizzato gli incontri: “Abbiamo già partecipato a una dozzina di assemblee condominiali”.

Molte realtà condominiali hanno optato per il passaggio alla dotazione singola: “Entrambe le soluzioni – spiega Valle – sono previste dal piano industriale, si cerca di trovare la soluzione migliore per ogni realtà. Può succedere che non si trovi lo spazio e quindi si passa ai mastelli. Questa modifica alla quale siamo preparati in termini di attrezzature comporta un adeguamento della logistica in termini di raccolta. In ogni caso cerchiamo prioritariamente di spingere sulla soluzione condominiale”.

Sui cassonetti intelligenti Valle aggiunge: “E’ una soluzione ottimale. Ci sono realtà comunali che lo hanno in tutto il territorio, ma non è stato detto che al risultato si è arrivati dopo 7 o 10 anni di porta a porta spinto. Non si può paragonare Bologna a Savona. Savona approccia al porta a porta spinto per diffondere un’abitudine nuova nel fare la differenziata e questo passa prevalentemente dal porta a porta. Poi in futuro si può prevedere: ma dipende dai risultati, dalla tariffazione puntuale”.

La conferma dell’avvio nei tempi prestabili: “Non è previsto nessun rinvio (chiesto dalla minoranza, la mozione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale), stiamo lavorando per rispettare il cronoprogramma”. Valle conclude: “Qualche mese di rodaggio è fisiologico, siamo pronti anche a risolvere le criticità che si presenteranno successivamente”.

Sui mezzi e il personale: “Il personale di Sea-s è già abbastanza numeroso. Il piano prevede un incremento e stiamo andando per step. Complessivamente i dipendenti sono 140, compresi gli amministrativi (una ventina). Per i mezzi abbiamo fatto gare di noleggio per 40 mezzi di varia volumetria (dai 5 metri cubi a oltre 27 metri cubi). Abbiamo ancora qualche mezzo di scorta”.

Per quanto riguarda il cronoprogramma: questa notte inizia il posizionamento delle isole dedicate al centro città (per i prossimi quattro giorni): “I primi dieci giorni circa, prima di chiuderle e attivare l’informatizzazione, saranno lasciati aperti”. Sono previsti 3 tipi di controlli: ci sarà la videosorveglianza, tracciabilità dei conferimenti e si faranno controlli a campione sul contenuto.