Ponte Italia 61 a Cairo, la nuova data prevista di fine lavori è il 13 luglio

Cairo Montenotte. E’ il 13 luglio la data prevista di fine lavori e riapertura del ponte Italia 61, il cui cantiere si è aperto ad aprile 2024. Questo quanto comunicato durante il Consiglio comunale di oggi, 28 aprile, da parte dell’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione.

“Siamo consci del fatto che i tempi si siano dilatati a dismisura, e che i disagi per i cittadini siano concreti, innanzitutto per circostanze oggettive, come la complessità della rimozione e gestione delle linee telefoniche e delle condotte del gas e telefoniche. Alle numerose criticità dell’intervento si sono aggiunte le ripetute e avverse condizioni meteo. Ad oggi possiamo affermare che il cronoprogramma vede nel 13 luglio la data di possibile riapertura del bypass, il 21 maggio, comunque, ci sarà una commissione tecnica che verificherà lo stato di avanzamento dei lavori”, spiega Ghione.

“Nel Consiglio Comunale odierno abbiamo interrogato l’Amministrazione in merito ai grandi disagi sofferti dai cairesi in merito al protrarsi del cantiere – afferma il capogruppo di minoranza di “Più Cairo”, Fulvio Briano – Ho rimarcato soprattutto i disguidi del commercio di una importante zona della città che ha perso clientela e fatturato a causa della sostanziale chiusura di parte della viabilità del centro cittadino. Oggi ci è stato detto che la nuova data di chiusura cantiere è prevista per il 13 luglio, la risposta non ci soddisfa e vediamo se questo ennesimo rinvio sarà l’ultimo. Doveva essere riaperto entro Cairo Medievale 2024, speriamo almeno per l’edizione 2025″.