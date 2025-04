Sap Liguria, Salvatore Marino confermato segretario regionale

Liguria. Si è svolto a Genova il IX congresso regionale del sindacato autonomo di polizia (Sap) Liguria. L’evento ha preso il via dopo il convegno intitolato “Tutele vecchie in un mondo nuovo: violenza alle divise e disagio professionale. Quali rimedi?”, che ha visto tra i relatori il sottosegretario al ministero dell’interno Nicola Molteni, il segretario generale del Sap Stefano Paoloni, il presidente onorario del sindacato Gianni Tonelli, l’avvocata penalista Rachele De Stefanis del foro di Genova, e il giornalista del Sole 24 Ore Alessandro Galimberti in qualità di moderatore.

Al convegno hanno partecipato numerose autorità, tra cui il vice prefetto vicario di Genova, i questori di Genova, La Spezia e Savona, il vicario del questore di Genova, insieme a numerosi dirigenti e funzionari della polizia di stato. Presenti anche rappresentanti dei sindacati SIM Carabinieri, SILF Guardia di Finanza, SAPPE Polizia Penitenziaria, della Confsal, della Regione Liguria e del Comune di Genova.

I lavori congressuali, aperti alla presenza del segretario generale Stefano Paoloni, hanno ripercorso le principali tematiche sindacali, ribadendo l’identità del Sap come un sindacato vicino ai colleghi e non alla carriera sindacale in sé. Una linea che, secondo i vertici, ha contribuito a rafforzare la fiducia degli iscritti, confermando il Sap come primo sindacato per numero di adesioni in Liguria, compresi i territori di Genova e La Spezia.

La segreteria regionale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti gli iscritti, sottolineando il valore della fiducia rinnovata e la crescente adesione al sindacato, che si propone come punto di riferimento per la tutela dei lavoratori, evitando derive personalistiche e interventi mediatici dannosi per la categoria.

Il congresso ha riconfermato all’unanimità Salvatore Marino alla guida del Sap Liguria. Insieme a lui, sono stati nominati Fabio Lanzone, in qualità di segretario regionale aggiunto, Giovanni Alagna e Roberto Frumento come vice segretari regionali, rispettivamente da Genova e Savona. “Una squadra che rappresenta la volontà di rafforzare la coerenza e la continuità dell’azione sindacale, con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai colleghi sul territorio”, dicono dal Sap.