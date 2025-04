Polizia locale di Albenga, concluso il primo ciclo di controlli contro la guida in stato d’ebbrezza: ritirate 2 patenti ed elevate 5 multe

Albenga. Si è concluso con successo il primo ciclo di programmazione dei presidi per il contrasto alla guida in stato d’ebbrezza nella città di Albenga, un’iniziativa volta a garantire maggiore sicurezza sulle strade e tutelare la comunità.

Nel corso dell’operazione, condotta tra piazza del Popolo e la zona di Pontelungo nella fascia oraria tra le 19.15 e l’una di notte, sono stati controllati 178 conducenti, ritirate 2 patenti e contestate 5 sanzioni.

I posti di controllo hanno visto l’impiego di due autopattuglie e di un ufficio mobile attrezzato con etilometro, un dispositivo indispensabile per rilevare con precisione il livello di alcol nel sangue.

Afferma l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci: “I controlli effettuati rappresentano un passo fondamentale per garantire la sicurezza sulle nostre strade e prevenire comportamenti irresponsabili che possono mettere a rischio vite umane. Il nostro obiettivo non è solo quello di sanzionare, ma soprattutto di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una guida responsabile. Continueremo a intensificare le operazioni nei momenti e nei luoghi più critici, perché la sicurezza stradale è una priorità per Albenga e per tutta la comunità. Ringrazio le forze dell’ordine per il loro impegno e invito tutti a collaborare per rendere le nostre strade più sicure.”

Questo impegno costante delle forze dell’ordine rappresenta un fondamentale contributo alla sicurezza stradale e alla prevenzione di incidenti.