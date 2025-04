Polizia di Stato, cambio ai vertici della Questura: Anna Leuci sarà il nuovo Vicario del Questore

Savona. Cambio ai vertici della Questura savonese: il Vicario del Questore Domenico Nicola Chierico lascia Savona per andare a Cagliari a dirigere il Compartimento Polizia Stradale Sardegna. Da oggi Anna Leuci, proveniente dalla Questura di Lecco, sarà il nuovo Vicario del Questore.

IL CURRICULUM DI ANNA LEUCI

Anna Leuci, 54 anni, Primo Dirigente della Polizia di Stato, arriva dalla Questura di Lecco, dove ha già rivestito analogo incarico. Originaria della Provincia di Caserta, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata, è in Polizia dal 1994.

Tra i diversi incarichi svolti, ha diretto vari uffici delle Questure di Vercelli e Novara, è stata poi Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano (PV), Dirigente dell’UPGSP di Genova, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo ed è stata infine nominata Vicario del Questore di Lecco nel 2023, incarico ricoperto sino a ieri.

Dirigente di grande esperienza, ha diretto e partecipato a diversi servizi di ordine pubblico di rilevanza nazionale e internazionale come il G8 dell’Aquila, il G5 di Varese e ha avuto la gestione e direzione di tutti i servizi connessi alla manifestazione canora del Festival di Sanremo quando era Dirigente del Commissariato.

Il Questore “dà il benvenuto alla dottoressa Leuci augurandole buon lavoro, nella certezza che saprà mettere la propria esperienza e professionalità a disposizione della Questura e al dottor Chierico un in bocca al lupo per il nuovo incarico”.

NOTA DI RINGRAZIAMENTO DELLA QUESTURA A DOMENICO NICOLA CHIERICO

Domenico Nicola Chierico da oggi (primo aprile) assumerà la dirigenza del Compartimento Polizia Stradale della Sardegna, con sede nel capoluogo dell’isola. Tale importante e delicato incarico, che prelude ad una imminente promozione al grado di Dirigente Superiore, arriva quale giusto riconoscimento per il lavoro svolto con grande passione ed estremo impegno presso la Questura di Savona ed a coronamento di una lunga e prestigiosa carriera nella Polizia di Stato iniziata nel 1992.

Negli anni trascorsi a Savona, si è distinto, oltre che per le sue capacità professionali, anche per le doti umane, che ne hanno fatto un fondamentale punto di riferimento all’interno della Questura, ma gli sono valse anche la stima di Autorità ed Istituzioni operanti sul territorio. Venerdì scorso, in un clima di grande festa, i funzionari ed il personale lo hanno salutato calorosamente esprimendogli il proprio sentito ringraziamento ed augurandogli grandi soddisfazioni nella nuova sede di servizio, nella certezza che con il suo impegno e la sua passione continuerà a distinguersi nella sua vita professionale.

Particolarmente emozionante è stato il saluto del Questore, Giuseppe Mariani, che da un lato si è detto “dispiaciuto per aver potuto lavorare per appena sei mesi con il dottor Chierico”, ma che ovviamente gli ha espresso “le più vive congratulazioni per il prestigioso traguardo”.

Al Vicario ed alla sua sostituta, Anna Leuci, un sincero “in bocca al lupo”.