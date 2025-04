Podismo, si avvicina l’appuntamento con la 50ª edizione della Coppa 25 Aprile

Savona. La storica manifestazione sportiva Coppa 25 Aprile, giunta alla sua 50ª edizione, ed organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso Macchinisti e Fuochisti XXIV Aprile di Savona, si terrà venerdì 25 aprile 2025.

La gara consiste in un circuito podistico cittadino, di 10,8 km su due giri, che ripercorre le vie di Villapiana, Lavagnola e Savona, con partenza e arrivo davanti alla sede sociale della Società di Mutuo Soccorso Macchinisti e Fuochisti XXIV Aprile, in Via Verdi 14r a Savona e vede la collaborazione di A.N.P.I. Villapiana ed il patrocinio del Comune di Savona e della Provincia di Savona.

Il fulcro della gara sarà la sede sociale della Società di Mutuo Soccorso Macchinisti e Fuochisti XXIV Aprile, in Via Verdi 14r a Savona dove potranno essere ritirati i pettorali della gara (dalle 8.00 alle 9.45 di venerdì 25 aprile 2025) e dove sarà data la partenza alle ore 10.00.

La corsa si svolgerà lungo un circuito, da ripetere due volte, interamente cittadino con partenza e arrivo davanti alla sede della S.M.S. XXIV Aprile in Via Verdi, 14r a Savona, percorrendo le seguenti vie: via Verdi, via Torino (lato sinistro), via Piave, piazza Saffi (dietro l’edicola), via Cavour, via San Lorenzo, piazza Brennero, via Mignone, via Schiantapetto, via Repusseno, via Martiri della Deportazione, via Bruzzone (parco), via Minuto, piazza di Lavagnola, via Santuario (ponte nuovo), via Maggeni, via Ciantagalletto, via Nazionale Piemonte (ponte di Lavagnola), via Crispi, via Torino, via Piave, piazza Saffi, via Cavour e via San Lorenzo.

Novità di quest’anno è l’intitolazione della gara ad un grande podista savonese che ci ha lasciati troppo presto, con la creazione del 1° Memorial Fulvio Mannori che verrà consegnato a la/il prima/o atleta che taglierà il traguardo.

Verrà premiata, come di consuetudine, anche la prima Società classificata (in base al punteggio acquisito dai propri atleti) con il 13° Trofeo “Pippo Rebagliati”.

Tanti altri ricchi premi sono previsti per i partecipanti alla gara, non solo per i vincitori.

Dalle ore 10.00 alle ore 11.15 l’intero percorso podistico sarà presidiato dalle Forze dell’Ordine e da personale volontario, munito di fasce colorate e bandierine di segnalazione. Dopo le ore 11.15 gli atleti completeranno il percorso utilizzando i marciapiedi.

Le iscrizioni si accettano online sul sito www.triathlonsavona.it oppure direttamente sul posto il giorno della gara entro le ore 9.45.

Al termine della gara sarà predisposto il famoso ricco ristoro che caratterizza questa storica manifestazione.

La locandina