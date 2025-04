Pietra Ligure, teatro gremito per lo spettacolo “Insieme per Benedetta”: raccolti fondi per il centro Aias

Un teatro Moretti letteralmente gremito a Pietra Ligure ha accolto con un caloroso abbraccio lo spettacolo “Insieme per Benedetta – Sorrisi, Musica e Magia”, promosso e organizzato dall’associazione “Il Sorriso di Benedetta” Odv e patrocinato dal Comune di Pietra Ligure.

L’evento ha visto la presenza, oltre che del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, del sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino, del vice sindaco di Tovo Luigi Barlocco, dei consiglieri regionali Sara Foscolo e Roberto Arboscello.

Una serata veramente speciale, un mix riuscitissimo di talenti, bella musica, tanti sorrisi, magia e mille emozioni. L’iniziativa, a squisito scopo benefico, vedrà l’intero ricavato devoluto all’Associazione “A.I.A.S Savona Onlus”.

L’associazione “Il sorriso di Benedetta” Odv è una realtà no profit, nata in ricordo di Benedetta “Betta” Ottonello, da tempo impegnata nel sostenere iniziative educative e formative di inclusività destinate a minori con disabilità.

“Grazie a chi ha voluto e organizzato questa splendida serata, grazie ai bravissimi artisti che si sono esibiti e grazie, di cuore, a tutti quelli che hanno voluto essere partecipi di questa bella iniziativa” ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi.

“Vogliamo ringraziare di cuore tutti i partecipanti alla serata di domenica 6 aprile al Moretti di Pietra per la generosità e la vicinanza dimostrata alla nostra associazione – ha aggiunto il presidente dell’associazione Pierangelo Ottonello, papà di Bendetta -. Siamo commossi ed orgogliosi nel vedere ogni volta il teatro pieno di amici di Benedetta , questo probabilmente significa che stiamo lavorando bene e che siamo sulla strada giusta”.

“Ci tengo sempre a sottolineare che i nostri obiettivi potranno essere raggiunti solo se continueremo il cammino insieme, mano nella mano”.

“Domenica abbiamo raccolto, grazie ai presenti e agli sponsor, l’importante cifra di 7.580 euro che a breve andremo a consegnare, come previsto, al centro A.I.A.S. di Savona”.

“A questo proposito approfitto ancora per ricordare alle autorità competenti di fare il massimo in loro potere per dare un aiuto concreto al centro sanitario e allontanare la paura dell’eventuale chiusura che rappresenterebbe, come ricordato dalla presidente Maria Luisa Madini, una vera e propria tragedia per molte famiglie” conclude Ottonello.