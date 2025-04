Pietra Ligure ricorda Papa Francesco, per lui l’infiorata di oltre 65 metri

Pietra Ligure. “Come Comune di Pietra Ligure desideriamo ricordare con affetto e gratitudine il Santo Padre Francesco con negli occhi e nel cuore un momento di festa e bellezza”. Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi sulla scomparsa del Papa, ricordando un momento particolare.

“Il 27 maggio 2017 Papa Francesco venne in visita pastorale a Genova – afferma il primo cittadino pietrese – e il nostro Gruppo Infioratori di Ranzi realizzò una infiorata di oltre 65 mq sul palco in piazzale Kennedy dove celebrò la Santa Messa nella domenica dell’Ascensione”.

“In suo onore, ben 42 infioratori realizzarono, dal pomeriggio del sabato fino alla tarda mattinata della domenica, una imponente infiorata utilizzando più di 17.000 fiori e provvedendo anche ad abbellire con composizioni floreali sia la Cattedrale di San Lorenzo che l’altare in Piazzale Kennedy”.

“Un ricordo prezioso che custodiremo per sempre. Un piccolo dono al Papa che ci colmò di gioia potergli offrire. Una esperienza che è rimasta, e che per sempre rimarrà, negli occhi, nel cuore e nei ricordi non solo dei nostri infioratori ma di tutti noi” conclude De Vincenzi.