Pietra Ligure, frana a Ranzi: strada chiusa e viabilità modificata

Ranzi. Frana nella notte a Ranzi, frazione di Pietra Ligure, in prossimità dell’incrocio tra via Ranzi e via della Pace.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. La strada è attualmente chiusa al traffico tra il ponte dell’autostrada e via della Pace.

Per raggiungere Pietra da Ranzi – o viceversa – è necessario deviare su via San Sebastiano, via dei Musazzi o sulla strada per Giustenice.

Nella mattinata di domani un geologo effettuerà un sopralluogo per valutare la stabilità del terreno. In base all’esito, verranno decise eventuali modifiche alla viabilità, in attesa di rimuovere il materiale franato e ripristinare la circolazione.