Pietra Ligure a tutta la Val Maremola piangono la scomparsa di Luigi Leo

Tovo San Giacomo. Pietra Ligure e tutta la Val Maremola piangono la scomparsa di Luigi Leo, conosciuto da tutti come “Gino”. A ricordarlo in queste ore è stato il sindaco di Tovo, Alessandro Oddo, che, attraverso un post sulla sua pagina facebook, lo ha descritto come “un uomo brillante, intelligente e pieno di fantasia”.

Marinaio, artigiano e maestro d’ascia, Leo era molto conosciuto non solo per le sue doti artistiche, ma anche per il suo grande cuore e l’impegno nelle associazioni locali come “Pulp in Valmaremola” e i “Matetti da Pria”.

“Sapeva trasformare la sua curiosità e il suo spirito giocoso in opere ricche di creatività: disegni, modellini, idee sempre nuove”, ricorda il primo cittadino di Tovo.

“Uno degli esempi più belli del suo talento – ha ricordato Oddo – è legato al Castello dei Folchi di Bardino Vecchio. Dopo aver visitato i ruderi, Gino decise di ‘ricostruirlo’ con schizzi e disegni, ispirandosi al castello che appare nello stemma del Comune. Un gesto fatto con amore, passione e una fantasia fuori dal comune”.

“Insieme ai suoi tanti amici, in questo triste frangente, ci stringiamo a Alessia e a Arianna ed a tutti i famigliari convinti che anche lassù dove ora è salito, Luigi saprà disegnare un mondo sicuramente più bello e migliore di quello che ha lasciato. Buon vento Gino”, ha concluso Oddo.

I funerali di Luigi Leo si terranno lunedì 28 aprile alle 15 presso la Chiesa Parrocchiale N.S. del Soccorso di Pietra Ligure. Il Santo Rosario sarà recitato domenica 27 alle ore 18 nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona.