Pietra, dal 15 aprile aprono le iscrizioni online per il centro estivo

Pietra Ligure. Da martedì 15 aprile alle ore 12,00 di giovedì 15 maggio p.v. sono aperte le iscrizioni al Centro estivo/Campo solare 2025 che sarà attivo dal 1 luglio al 28 agosto p.v., dalle ore 8.00 alle ore 17.30

Domande di iscrizione online accedendo (con SPID o CIE) al sito. Tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito www.comunepietraligure.it , alla sezione “Speciale Istruzione”, o contattando l’Ufficio Pubblica Istruzione (pubblica.istruzione@comunepietraligure.it / tel. 019 62931750). Per ciò che concerne i criteri di ammissione, a parità dei requisiti di priorità e di precedenza indicati nel Regolamento dei servizi sociali comunali, consultabile sempre sul sito www.comunepietraligure.it , varrà il criterio cronologico e, a tal fine, farà fede esclusivamente il numero di protocollo.

“E’ tradizione consolidata del nostro Comune attivare, a luglio e agosto, il campo solare. Siamo una realtà essenzialmente turistica e mettere a disposizione delle nostre famiglie un servizio dove possono trovare accoglienza qualificata per i propri bambini durante il delicato momento di chiusura delle scuole e, quindi, di criticità nella conciliazione tra i tempi di cura della famiglia e di lavoro, è una priorità che affrontiamo sempre con la massima attenzione – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle politiche socioeducative Marisa Pastorino – Dopo quasi dieci anni, con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27 marzo u.s, è stato approvato all’unanimità il nuovo Regolamento del campo solare per aggiornare il servizio alle esigenze degli utenti e adeguarlo alle mutate modalità di svolgimento. Tra le novità introdotte vi è l’ammissione in via prioritaria per i bambini residenti a Pietra Ligure, conservando la possibilità per i bambini residenti in altri comuni di iscriversi, accedendo però al servizio solo in caso di disponibilità di posti; è, inoltre, prevista la possibilità di usufruire del servizio per tutta la durata (luglio e agosto) o per periodi non inferiori ai 15 giorni”.

“Abbiamo modificato i criteri di ammissione per la determinazione della graduatoria e leggermente ritoccato le tariffe, rimodulandole maggiormente in base all’I.S.E.E. Abbiamo consolidato la modalità di presentazione online della domanda e cambiato i termini di rinuncia al servizio – proseguono De Vincenzi e Pastorino – L’obiettivo principale rimane quello di offrire un aiuto concreto per gestire i figli in piena sicurezza e garantire ai bambini e ai ragazzi un servizio di qualità sotto l’aspetto educativo e ricreativo. L’impegno è sempre massimo per offrire un servizio di eccellenza, con la spiaggia a loro esclusivamente dedicata e tutti gli ambienti e gli spazi all’aperto oggetto di un attento lavoro di manutenzione, riordino e pulizia. Come sempre, tutti i giorni ci saranno le attività in spiaggia e la balneazione assistita alle quali si aggiungono gli spazi all’aperto del Parco Botanico per una proposta educativa in natura, oltre alle attività messe in campo dalla Cooperativa Start, che anche quest’anno gestirà il servizio”.

“Da subito ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro svolto e soprattutto per quello che svolgeranno nei prossimi mesi affinché tutti gli “ingranaggi” funzionino al meglio”, concludono il Sindaco e l’Assessore.