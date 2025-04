Pediatria San Paolo, le parole di una lettrice: “Grata per l’umanità e la grande professionalità dimostrata”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice.

Buongiorno,

lunedì pomeriggio, insieme a mia figlia, siamo state dimesse dal reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo.

Volevo esprimere la mia grande gratitudine nei confronti di quel reparto, a partire dal direttore dottor Gaiero e tutta la sua equipe, insieme agli infermieri e coordinatore infermieristico ed oss e ultimo, non per importanza, alla psicologa che ci ha supportato durante il ricovero.

In un momento non tanto facile, ho trovato da parte loro professionalità, umanità e molta empatia, doti non scontate ed è per questo che va il mio più grande grazie.

Lettera firmata