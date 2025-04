Pasqua e ponti primaverili, Cia Savona: “Sold out negli agriturismi”

Savona. Per la ristorazione di Pasqua e Pasquetta si prospetta un sold out negli oltre 40 agriturismi associati Cia Savona, pronti all’inizio della stagione turistica. E quest’anno, grazie ai potenziali giorni di vacanza, per le strutture ricettive si prospetta un pienone anche nei ponti primaverili, con un aumento nella durata dei pernottamenti.

Il turismo verde del savonese e l’offerta green, legata alle specialità enogastronomiche del territorio, sono tra le principali scelte di destinazione, accompagnate dalla crescita del settore outdoor con presenze e indotto legato ai flussi turistici in arrivo: spiccano, ad esempio, gli stranieri, francesi, tedeschi e svizzeri su tutti, sempre più alla ricerca dei borghi e delle aree rurali-naturalistiche.

Le aziende agrituristiche punteranno ancora sull’agroalimentare a Km 0, itinerari del gusto e percorsi enoturistici, un mix tra natura, divertimento e sport.

“Le vacanze pasquali e la possibilità dei ponti primaverili con maggiori giornate di soggiorno aumentano le buone previsioni del periodo sulle prenotazioni e le presenze” afferma Davide Moirano, responsabile del settore per Cia Savona.

“I nostri ospiti potranno trovare, grazie ai mercati contadini e alle vendite dirette, i prodotti tipici e le eccellenze locali, che rappresentano ormai un valore aggiunto per l’appeal ricettivo delle nostre strutture”.

“Nonostante le difficoltà degli operatori nella conduzione aziendale, tra costi e altri aspetti gestionali, gli agriturismi savonesi non faranno mancare la loro qualità e i loro servizi, a prezzi praticamente invariati”.

Tra gli obiettivi lo sviluppo dell’enoturismo e dell’olioturismo, “quindi, strutturare una rete ancora più attiva tra i produttori agricoli, la ristorazione e la stessa ricettività turistica: visite guidate nelle vigne, degustazioni ad hoc di prodotti tipici, show cooking e altre attrattive esperienziali, in grado di intercettare sempre più visitatori”.

“Gli agriturismi sono un modello di sostenibilità e valorizzazione del nostro entroterra, per questo come Cia Savona auspichiamo che lo sforzo delle strutture sulla necessità di un continuo rinnovamento dell’offerta possa essere raccolto con misure, provvedimenti e azioni di sostegno al settore, per rimanere competitivi sul mercato” conclude Moirano.