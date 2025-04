Pasqua e ponti primaverili: a Ceriale mercatini e la festa degli aquiloni

Per Pasqua e i ponti primaverili a Ceriale si svolgeranno una serie di mercatini dedicati all’artigianato, all’agroalimentare, con i prodotti tipici del territorio, e anche all’intelligenza artigianale.

Tutti gli appuntamenti in calendario si svolgeranno nella location di lungomare Diaz, con spazi e stand ad hoc per gli espositori presenti.

SABATO 26 aprile 2025 – “Fiori Frutta e Qualità”, mercatino artigianale e agroalimentare.

DOMENICA 27 aprile 2025 – mercato dedicato all’I.A., intesa come intelligenza artigianale, con laboratori creativi per bambini e adulti e con al centro il tema del riciclo e della sostenibilità ambientale.

DOMENICA 4 maggio 2025 – il tradizionale Mercato Riviera delle Palme.

SABATO 17 E DOMENICA 18 maggio 2025 – nuovo appuntamento con “Fiori Frutta e Qualità”.

E sabato 26 aprile, in piazza della Vittoria, torna la manifestazione “In fi de ventu”, la festa degli aquiloni e dell’aria organizzata dalla Pro Loco di Ceriale. Anche quest’anno in programma esibizioni degli aquilonisti e laboratori per realizzare aeroplanini, girandole, pesci volanti e altro ancora… Non mancherà l’animazione e il coinvolgimento delle attività commerciali.

Gli eventi in programma vedono il patrocinio del Comune di Ceriale: “In attesa del prossimo calendario di manifestazioni estive, al quale come amministrazione comunale stiamo già lavorando, per i nostri ospiti, visitatori e cittadini abbiamo organizzato mercatini e iniziative di qualità e di forte richiamo, con attività coinvolgenti per i partecipanti. E ringraziamo le associazioni cittadine per la loro collaborazione” hanno evidenziato il sindaco Marinella Fasano e l’assessore comunale Gianbenedetto Calcagno.

“Gli eventi dell’estate 2025 anche quest’anno saranno di assoluto livello, con nuove sorprese e grandi artisti proposti dall’HP Event e dalle varie associazioni di Ceriale, con le quali stiamo portando avanti una importante pianificazione congiunta per migliorare ancora la nostra offerta di proposte” hanno concluso sindaco e assessore.