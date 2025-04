Pasqua di sorrisi in Pediatria: la Croce Rossa dona uova di cioccolato ai bimbi ricoverati al San Paolo

Savona. Una Pasqua più dolce per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona. La Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano ha portato un raggio di sole e tanta golosità, consegnando, questa mattina (17 aprile), 30 uova di cioccolato ai bambini ricoverati.

“L’evento è stato reso possibile dalla magnifica donazione voluta dal signor Angelo Biato. Regalare un sorriso, a volte con un pezzetto di cioccolato, ha riempito i cuori di tutti noi“, affermano con emozione i volontari della Croce Rossa.

Il primario del reparto, il dottor Gaiero, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: “È sempre bello vedere che anche i piccoli pazienti non vengono dimenticati. Sono tante le nostre attività, tra pronto soccorso, reparto, ambulatori, neonatologia e day hospital, sicuramente queste uova faranno felici molti bambini“.

Il dottor Gaiero ha spiegato anche l’impegno del reparto nel periodo festivo: “Durante le grandi festività cerchiamo di dimettere più bambini possibili in modo che possano trascorrere le festività a casa con tutta la famiglia, ma è chiaro che in qualche caso non ci riusciamo. Per cui questi piccoli che staranno in ospedale avranno anche loro il proprio uovo di Pasqua gentilmente offerto grazie a questa iniziativa. Cercheremo di far trascorrere a tutti una bella Pasqua“.

Un gesto di grande generosità, reso possibile grazie alla volontà e generosità di Angelo Biato: “Mio papà è morto qualche mese fa e mi ha lasciato una somma di denaro da dare in beneficenza. Una parte l’ho usata per comprare queste uova e con l’altra ho acquistato dei materiali utili alla Croce Rossa”, ha concluso Biato.

Un’iniziativa che ha unito la dolcezza del cioccolato alla solidarietà, portando un po’ di gioia e conforto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie in un momento particolare come la Pasqua.