Pasqua 2025, l’associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci in piazza Sisto IV con i “Palmurelli”: uno è stato donato al Papa

Savona. Si avvicina la Pasqua 2025 e partono le tante iniziative anche legate alla solidarietà e al volontariato. E’ il caso dell’associazione “Amici Centro oncologico Pietro Bianucci” che dal 2021 promuove l’iniziativa i “Palmurelli” di Simona.

L’associazione così anche quest’anno sarà presente in piazza Sisto IV a Savona per la raccolta fondi a favore delle iniziative e delle attività a sostegno dei malati oncologici e del reparto di oncologia dell’ospedale San Paolo di Savona. Domani, venerdì 11 (dalle ore 13 alle ore 19) e sabato 12 aprile (dalle ore 9 alle ore 18) potrete trovare Simona Poggiali (da anni nel direttivo dell’associazione) al banchetto e potrete così acquistare (con offerta libera) una palma in occasione della Domenica delle Palme.

L’associazione Amici centro oncologico Pietro Bianucci è attiva in Savona dal 1986 (www.amicioncologiabianucci.it). “Tramite le nostre raccolte fondi vogliamo sostenere le persone che affrontano il momento di una malattia oncologica, attraverso il supporto alla struttura complessa di oncologia medica dell’ospedale San Paolo. Negli anni siamo intervenuti per supportare l’acquisto di arredi del reparto (come le poltrone presenti dove i pazienti si siedono per ricevere le terapie), percorsi di formazione e borse di studio per il personale. Abbiamo dato vita anche a giornate dedicate ai laboratori di make up per le donne in terapia”, spiega la presidente dell’associazione, Jessica Bianucci.

“Per noi queste iniziative sono importanti anche per sensibilizzare e far conoscere l’associazione. I nostri Palmurelli sono bellissimi, le offerte saranno tutte devolute per le nostre attività. Pensate che lo scorso anno, uno di essi particolarmente maestoso è stato inviato in Santa sede, come dono al Papa, che con cordiale lettera ci ha inviato i propri ringraziamenti e il proprio sostegno”, conclude Jessica.

i ringraziamenti del papa per il dono ricevuto

Chi era Pietro Bianucci

Il Dott. Pietro Bianucci, grazie anche al confronto e alla collaborazione con il Prof. Umberto Veronesi, negli anni ’70 iniziò la lotta contro il tumore al seno sensibilizzando le giovani donne savonesi a sottoporsi alle visite cliniche di controllo per la prevenzione.

“È stato il primo responsabile del centro oncologico di Savona, quando ancora non esisteva proprio un reparto. Tra la fine degli anni 60 inizio 70 l’aveva un ambulatorio di prevenzione dei tumori femminili nel vecchio San Paolo. Un grande uomo”, afferma la presidente.