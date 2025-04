Pasqua 2025, Enrico Schiappapietra: “A Savona molti ristoranti hanno registrato il pienone nonostante il maltempo”

Savona. Le ultime previsioni del tempo confermano lo scenario peggiore: Pasqua e Pasquetta saranno all’insegna della pioggia in Liguria per colpa di una nuova perturbazione che metterà fine alla temporanea tregua di questi giorni già dalla notte tra sabato e domenica.

Ma le previsioni non hanno fermato i savonesi che hanno comunque deciso di trascorrere il pranzo di Pasqua nei ristoranti. C’è chi ha prenotato con anticipo, accaparrandosi il posto, c’è chi invece ha aspettato fino all’ultimo per decidere (rischiando di rimanere fregato) ma il risultato non è cambiato: pienone nella maggior parte dei ristoranti di Savona.

“Lo confermo, abbiamo registrato (e in alcuni casi anche da diverse settimane) ristoranti pieni per il pranzo di Pasqua. Le previsioni non sono felici ma questo non ha intimorito savonese e turisti. Anzi per alcuni locali del centro città la pioggia potrebbe averli favoriti perché è più facile mangiare vicino a casa che andare in zone più interne. Discorso diverso invece per gli alberghi dove le previsioni hanno causato alcune disdette”, le parole del presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra.

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, nonostante la Pasqua 2025, sia arrivata più tardi di quella dello scorso anno (31 marzo) la maggior parte hanno comunque deciso di non aprire. Sono pochi infatti quelli che hanno offerto il pranzo pasquale: “Fa ancora freddo”, conclude.