Pasqua 2025, consegnate da Confartigianato e da 21 imprese dell’Oltreletimbro 15 uova e 4 colombe alla pediatria di Savona

Savona. Sono state consegnate questa mattina, lunedì 14 aprile, 15 uova di Pasqua per i piccoli pazienti del reparto di pediatria di Savona e quattro colombe per tutto il personale, da parte di Confartigianato Savona e alcune attività economiche di corso Tardy e Benech.

Si è trattato di una raccolta fondi avviata dalle 21 imprese dell’Oltreletimbro (Cartoleria Paola; Tecnocasa; Farmacia San Francesco; Bar Holiday; Franca acconciature; Antonella acconciature; Alma acconciature; Monia acconciature; Coccole di Dani; Polleria Cri e Mauri; Barberia Federico Antonelli; Caffetteria Vergnano; Marcello H24; distributore Esso; Crystal’s Nails; U spessia; Paolo Pastorino Pc; Panetteria Ventura; Panetteria Lamberti; Antona mobili; Frutta e verdura corso Tardy).

“Una bellissima iniziativa che farà tutti i nostri piccoli pazienti felici – afferma il dottor Alberto Gaiero, primario della pediatria del San Paolo – sono tante le nostre attività, tra pronto soccorso, reparto, ambulatori, neonatologia e day hospital, sicuramente queste uova faranno felici molti bambini”.

“Durante le grandi festività cerchiamo di dimettere più bambini possibili in modo che possano trascorrere le festività a casa con tutta la famiglia – spiega Gaiero – ma è chiaro che in qualche caso non ci riusciamo. Per cui questi piccoli che staranno in ospedale avranno anche loro il proprio uovo di Pasqua gentilmente offerto da Confartigianato, grazie a questa iniziativa. Cercheremo di far trascorrere a tutti una bella Pasqua“.

“Grazie anche per le colombe per tutto il personale medico infermieristico e per gli operatori socio sanitari. Non vanno dimenticati perché il loro operato è fondamentale. Buona Pasqua a tutti”, conclude il primario.