Corsa in ospedale, mamma partorisce in A10: la bimba nasce su un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga

Albenga. Partono per l’ospedale, in direzione del San Paolo di Savona, ma non fanno in tempo e la bimba nasce su un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.

È successo questa mattina (8 aprile), una manciata di minuti dopo le 7. La mamma è una ragazza di 25 anni di origine straniera (buone le sue condizioni di salute dopo il parto).

Sentendo i primi dolori, ha allertato i soccorsi che sono arrivati repentinamente. Ma l’ambulanza, partita da via Nino Bixio, ha percorso solo pochi chilometri prima del lieto evento.

Il mezzo di soccorso, infatti, è riuscito giusto ad imboccare l’autostrada in direzione Savona: la bimba è venuta alla luce all’altezza dell’autogrill di Ceriale, in A10.

Il dato curioso è che per la mamma non si tratta della prima volta: aveva già partorito in ambulanza nel 2022.