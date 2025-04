Parto in A10, Paolino (Patto per il Nord): “Vergognoso non avere un punto nascite a Pietra”

Albenga-Pietra. “Vergognoso non avere un punto nascite a Pietra. Ad oggi la riapertura non è neppure in agenda: sospettiamo si tratti dell’ennesima promessa da campagna elettorale”. È questo, in sintesi, il pensiero di Roberto Paolino di “Patto per il Nord” in relazione al parto avvenuto ieri in A10 tra Albenga e Ceriale.

“A novembre di quest’anno saranno cinque anni che il punto nascite nel Dea di secondo livello è chiuso. Ricordiamo bene le tante rassicurazioni sulla riapertura in tempi brevi di personalità autorevoli della provincia di Savona”, ha proseguito.

Ricordiamo pure la battuta ‘anche se cascasse il mondo noi il punto nascite a Pietra Ligure lo riapriamo’. Promessa fatta dall’ex governatore Toti e mai mantenuta a pochi mesi dalla chiusura. Durante l’ultima campagna elettorale regionale, l’allora candidato e oggi presidente disse testualmente: ‘Il punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure riaprirà nei tempi più brevi possibili, è un mio impegno con il territorio’”.

“Ma ad oggi la riapertura non è neppure in agenda, per cui sospettiamo che anche in questo caso si tratti dell’ennesima promessa da campagna elettorale. Insomma questa vergogna di non avere un punto nascite nel Dea di secondo livello continuerà ancora per molto tempo, purtroppo. Patto per il Nord si è già espresso pubblicamente sulle scelte sbagliate fatte dalla politica locale sulla sanità che hanno portato alla situazione attuale e non farà mai sconti a chi, governando la Liguria, dimostrerà di non rispettare i territori.

Speriamo che i cittadini capiscano che con questa politica arrogante, bugiarda e fine a se stessa non si va da nessuna parte. Per questo è nato Patto per il Nord”, ha concluso Paolino.