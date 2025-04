Paperotti cadono in un tombino: salvati grazie al richiamo di mamma papera riprodotto dallo smartphone

Albenga. Nella serata di venerdì scorso (25 aprile), intorno alle 19,30, un intervento di soccorso ha visto coinvolti i vigili del fuoco di Albenga e le guardie zoofile in località Coasco.

A raccontare l’accaduto è stato Federico Molinario, residente ad Arnasco, che ha assistito all’intera scena ed ha allertato personalmente i soccorsi.

Mentre si recava verso Albenga da Arnasco, all’altezza della rotonda di Coasco, ha visto una femmina di germano reale e una quindicina di paperotti precipitare dal muraglione a bordo strada.

In seguito allo spavento causato dal “volo” e dal passaggio di un’auto a velocità sostenuta, i paperotti si sono dispersi lungo il bordo della carreggiata, e alcuni (5 per la precisione) sono precipitati in un tombino per la raccolta delle acque piovane.

Non riuscendo a sollevare la griglia, l’uomo ha allertato i soccorsi: sul posto, i vigili del fuoco e le guardie zoofile. Le operazioni di recupero si sono protratte a causa della difficoltà di accesso al tombino e della scarsa visibilità dovuta al buio. Ma qui è entrata in gioco la tecnologia, che è risultata decisiva.

Per individuare la posizione dei paperotti all’interno del condotto, infatti, le guardie zoofile hanno utilizzato un cellulare per riprodurre il richiamo della madre attraverso YouTube. E ha funzionato.

I paperotti sono stati così tratti in salvo e trasferiti al centro Enpa di Cadibona per le cure necessarie: una volta stabilizzati, saranno rilasciati in natura.

“Non è stato semplice, ma sicuramente molto soddisfacente, – ha spiegato Molinario a IVG. – Ringrazio di cuore vigili del fuoco e le guardie zoofile, in particolare Massimo e Anna, per la loro grande umanità e per la solerzia e l’efficacia del loro intervento”.