Papa Francesco, cinque giorni di lutto nazionale proclamati da governo: come funziona

Liguria. A seguito della morte di papa Francesco, il governo italiano ha deciso di proclamare cinque giorni di lutto nazionale. La notizia arriva da Palazzo Chigi ed è stata rilanciata in questi minuti dalle agenzie nazionali.

Secondo il protocollo istituzionale, in questi casi, tutte le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz’asta. Nel periodo del lutto le autorità pubbliche si astengono da impegno sociali, eccenzion fatta per quelle legate in qualche modo alla beneficienza.

I funerali del Santo Padre si terranno a Roma sabato 26 aprile, mentre lo stato italiano osserverà il lutto istituzionale generalizzato per ben cinque giorni, due in più rispetto alla morte di Giovanni Paolo II.

Sono 28 i volontari della Protezione civile della Liguria che si recheranno a Roma da giovedì 24 a domenica 27 aprile per contribuire alla gestione dell’accoglienza di tutti coloro che si assisteranno ai funerali di Papa Francesco, sabato 26.

“Abbiamo risposto immediatamente al Dipartimento Nazionale di Protezione civile che ha richiesto anche il nostro supporto in vista delle esequie del Pontefice – dichiarano il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Protezione civile -. Siamo a completa disposizione del capo Dipartimento Ciciliano, al quale il Consiglio dei ministri ha affidato il ruolo di commissario per il coordinamento di tutte le attività e delle strutture impegnate per garantire l’ordinato afflusso e l’assistenza ai fedeli e alle delegazioni internazionali che raggiungeranno Roma per la scomparsa di Papa Francesco. La Liguria è pronta a dare il proprio contributo nell’ambito del sistema nazionale di Protezione civile – concludono – in un momento storico così importante e significativo per il mondo intero”.