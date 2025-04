Pallavolo, il team ungherese Panorama ospite dell’Asd Toirano

Toirano. In questi giorni l’Asd Toirano ha ospitato, presso il palazzetto dello sport “Roberto Giuliano”, la società ungherese di pallavolo maschile e femminile Panorama.

I ragazzi e le ragazze dell’Asd Toirano hanno avuto la possibilità di partecipare ad allenamenti congiunti con i ragazzi e le ragazze del team Panorama, seguiti dai coach di entrambe le formazioni.

“Per i nostri atleti un’ottima esperienza, con possibilità di conoscere nuove realtà sportive al di fuori dei confini nazionali e scambiare informazioni sulla attività pallavolistica che stanno intraprendendo – dichiarano i dirigenti dell’Asd Toirano -. Ringraziamo il sodalizio ungherese Panorama per averci dato questa opportunità di crescita sportiva e culturale e speriamo di poterli ospitare anche il prossimo anno con nuovi spunti ed idee sempre più coinvolgenti per questi giovani impegnati nello sport”.

“Ringraziamo anche l’Amministrazione di Toirano per aver organizzato per il gruppo ungherese la visita alle grotte e diamo appuntamento a tutti per salutare la società Panorama oggi alle ore 18,30 al palazzetto, dove assisteranno alla partita maschile di Under 17 tra Asd Toirano e Vbc Savona” concludono.