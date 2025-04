Pallanuoto, Rari Nantes Savona sconfitta in Ungheria ed eliminata dalla Champions League

Budapest. La Bper Rari Nantes Savona, nella partita valevole per la quinta giornata del Gruppo B dei Quarti di Finale della Champions League 2024/2025, disputata nella piscina Komjadi di Budapest, ha perso con gli ungheresi del FTC Telekom con il punteggio di 15 a 11.

I biancorossi allenati da Alberto Angelini, che erano privi di Andrea Patchaliev, dopo i primi due tempi di marca ungherese, hanno saputo mettere in difficoltà i padroni di casa con una rimonta che li ha portati fino a meno due gol di scarto. Poi la maggiore caratura tecnica dei Campioni d’Europa in carica ha avuto la meglio, ma la Rari esce dalla piscina ungherese a testa alta. Da segnalare le tre reti realizzate dal capitano Rizzo e le doppiette di Guidi, Erdelyi e Merkulov.

Per i biancorossi, il ritmo delle partite continua serrato. Domenica 27 aprile la Bper Rari Nantes Savona sarà, infatti, impegnata nella piscina di Sori per la gara 1 delle semifinali playoff del campionato di Serie A1 con la Pro Recco. L’incontro avrà inizio alle ore 17,30.

Il tabellino:

FTC TELEKOM BUDAPEST – BPER R.N. SAVONA 15-11

(Parziali: 5-1, 3-4, 2-3, 5-3)

FTC TELEKOM BUDAPEST: Szakonyi, Mandic 1, Manhercz 3, Nagy 2, Vamos 2, Di Somma 1, Fekete, Argyropoulos Kanakak 4 (di cui 1 su rigore), Nemet, Vigvari 1, Jansik 1, De Toro Dominguez, Vogel. All. Nyeki.

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Damonte, Figlioli, Occhione, Rizzo 3 (di cui 1 su rigore), Merkulov 2, Bruni 1, Gullotta 1, Guidi 2, Vavic, Erdelyi 2, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Franulovic (Croazia) e Bourges (Francia). Delegato Len: Kozompoli (Grecia).

Note. Superiorità numeriche: FTC 9 / 17 + 1 rigore realizzato, Savona 6 / 11 + 1 rigore realizzato.

Usciti per 3 falli: A 4’55” dalla fine del 3° tempo Vamos (Ferencvaros); a 4?23” dalla fine del 3° tempo Gullotta (Savona); a 5’15” dalla fine del 4° tempo Fekete (Ferencvaros).

A 6’21” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste Angelini.