Pallanuoto, la Bper Rari Nantes Savona vince a Bologna con la De Akker 14 a 10

La Bper Rari Nantes Savona ha vinto con la De Akker Team, nella piscina “Longo” di Bologna, l’incontro valevole per la 26^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 14 a 10 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che concludono così la Regular Season al terzo posto in classifica. Tra le fila biancorosse oggi era assente Valerio Rizzo perchè squalificato.

Il prossimo impegno della Bper Rari Nantes Savona sarà in Champions League, martedì 22 aprile, con la 5^ giornata dei Quarti di Finale nella piscina “Komjadi” di Budapest. I biancorossi affronteranno gli ungheresi del Ferencvaros.

Questo il tabellino della partita. De Akker Team-Bper Rari Nantes Savona 10 – 14. Parziali (3 – 4) (2 – 1) (4 – 5) (1 – 4)

TABELLINO

Formazioni

De Akker Team: Valle, Abramson 1, Rouwenhorst, Bragantini 1, Milakovic 1, Lucci 5 (di cui 4 su rigore), Tringali 1, Gallo, Condemi 1, Luongo, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Martini.

Allenatore Federico Mistrangelo.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Damonte, Figlioli 1, Occhione 2, Cora, Merkulov 4, Bruni 2, Erdelyi 3, Guidi 2 (di cui 1 su rigore), Vavic, Gullotta, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Raffaele Colombo di Maslianico (Como) e Andrea Doro di Grisignano di Zocco (Vicenza).

Delegato Fin: Dante Saeli di Venezia.

Superiorità numeriche:

DE AKKER TEAM: 3 / 9 + 6 rigori di cui 4 realizzati.

BPER R.N. SAVONA: 6 / 14 + 1 rigore realizzato.

Note:

Spettatori: 200.

Usciti per 3 falli: A 4’39” dalla fine del 3° tempo Vavic (Savona).

A 1’53” alla fine del 2° tempo Lucci (De Akker) ha sbagliato un rigore (traversa).

A 2’40” dalla fine del 3° tempo il Savona ha sostituito in porta Nicosia con Da Rold.

A 4’36” dalla fine del 3° tempo Lucci (De Akker) ha sbagliato un rigore (parato da Da Rold).

A 4’45” dalla fine del 4° tempo la De Akker ha sostituito in porta Valle con Pederielli.