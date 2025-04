Palio Albenga “shock”, il quartiere Santa Maria valuta l’addio: “Non ci rappresenta più”. L’amministrazione: “Pronti al confronto”

Albenga. Un vero e proprio “terremoto” sta scuotendo in queste ore il Palio Storico di Albenga, una delle manifestazioni estive più importanti del savonese. A pochi mesi dall’inizio dell’evento, lo storico Quartiere Santa Maria ha fatto sapere – attraverso un comunicato ufficiale – di stare “valutando seriamente di ritirarsi dalla prossima edizione”. Una posizione clamorosa, che, se portata alle estreme conseguenze, potrebbe cambiare (o, forse, anche compromettere) lo svolgimento di uno degli eventi più attesi dell’estate ingauna e savonese.

Durissime le parole del direttivo del quartiere, che nel documento ha messo nero su bianco i motivi di questo possibile – e clamoroso – passo indietro: “Negli ultimi tempi abbiamo assistito a una serie di decisioni e modifiche relative all’organizzazione del Palio Storico che nella loro forma, sostanza e modalità di decisione, non stanno riflettendo più i valori e lo spirito con cui il Quartiere Santa Maria partecipa da sempre a questa manifestazione”.

“Il Palio per noi è prima di tutto un’occasione di comunità, dialogo e partecipazione – si legge ancora nella nota – ma le ultime modifiche non rispecchiano più questo spirito”.

Le “modifiche” in questione, secondo i ben informati, riguarderebbero il sistema dei punteggi relativi alla gara storicità del Palio.

Da settimane il quartiere è impegnato in una riflessione interna che potrebbe portare ad una decisione a dir poco esplosiva: “Dopo l’ultima riunione, si è deciso di valutare anche l’opzione di non partecipare alla prossima edizione. La decisione finale – assicurano – sarà presa in modo trasparente e condiviso, con rispetto verso tutti coloro che hanno sempre sostenuto il quartiere”.

Il rischio, ora, è che il Palio Storico di Albenga perda uno dei suoi quartieri più importanti (quanto meno dal punto di vista delle vittorie ottenute, compresa quella dello scorso anno).

LE REAZIONI

La notizia del possibile addio (“temporaneo) al Palio Storico del Quartiere Santa Maria ha inevitabilmente provocato reazioni su più fronti, a partire dall’amministrazione comunale albenganese, che si è detta subito pronta al confronto con i rappresentanti del Quartiere per scongiurare la rottura.

“In merito al comunicato del Quartiere Santa Maria relativo alle incomprensioni emerse con l’Associazione Rievocatori Ingauni – hanno fatto sapere dall’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis -, la cui attività coinvolge rappresentanti di tutti i quartieri, l’amministrazione comunale esprime il proprio auspicio che si possa giungere a un chiarimento e promuovere una partecipazione corale di tutti i quartieri al Palio”.

“Abbiamo immediatamente richiesto un incontro con il Quartiere Santa Maria – hanno aggiunto – al fine di comprendere meglio le problematiche riscontrate e lavorare insieme per individuare una soluzione condivisa. L’amministrazione comunale si impegna a favorire il dialogo e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di preservare il valore culturale e storico dell’evento”.

A vederla in modo completamente diverso rispetto alla maggioranza è la minoranza ingauna, in particolare il consigliere comunale Nicola Podio, che non ha risparmiato critiche al sindaco e all’assessore al turismo: “Non si può prendere in giro la città. Stiamo parlando della manifestazione più importanti di Albenga, sia per presenze turistiche che per promozione del territorio, e l’amministrazione scopre da un comunicato di un quartiere che ci sono problemi? Queste cose andavano chiarite prima, verificate durante le riunioni”.

Aggiunge Podio: “Tra pochi mesi inizia il Palio, e non possiamo permetterci che uno dei quattro quartieri – essenziale per il buon svolgimento dell’evento – arrivi a pensare di non partecipare perché non condivide quanto deciso. Sindaco e assessore di riferimento avrebbero dovuto prevenire il malessere, non aspettare un comunicato stampa per rendersene conto. Non è tanto il discorso chi potrebbe avere ragione o torto nel merito, qui la cosa grave è che assessorato e sindaco sono stati completamente assenti su una questione molto importante. I contrasti vanno gestiti, non subiti. Bisognava intervenire prima che la situazione degenerasse in una presa di posizione così forte”.

Il conto alla rovescia per il Palio Storico quest’anno è partito in anticipo, con la manifestazione che si avvicina alla fase calda dell’organizzazione tra dubbi e tensioni. Nei prossimi giorni sarà importante capire se – e in che modo – prenderà il via uno degli appuntamenti estivi più amati della provincia di Savona.