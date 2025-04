Opere d’arte in Lungomare Europa, Busso: “Molto inopportuno inserirle in un luogo ancora da mettere in sicurezza e valorizzare”

Varazze. Paola Busso, consigliere comunale di minoranza di Varazze Domani, interviene in merito al progetto che riguarda il tratto complessivo dell’incantevole tratto sul mare.

“Ieri sera in consiglio comunale si è discussa l’interrogazione da me presentata per avere dettagli sul progetto di posa di 44 opere d’arte su viale Europa per un ammontare di 284.984,95 euro – viale Europa è un percorso ciclopedonale con un enorme valore naturalistico, una volta sede del percorso ferroviario che, prima di tutto, necessita di una messa in sicurezza e valorizzazione mentre finora questo luogo magico è stato trascurato dalle amministrazioni Essere Varazze che sono sempre intervenute per ripristinare danni emergenziali (quante interruzioni del percorso si sono succedute in questi anni?) senza una programmazione degli interventi e senza lavorare per poter accedere a fondi dedicati”.

“La cifra consistente stanziata per le opere d’arte potrebbe essere dedicata a necessità più urgenti – sottolinea Paola Busso – messa in sicurezza, dotazione di punti di raccolta dei rifiuti e di servizi igienici. Concludendo – rimarca – si ritiene molto inopportuno l’inserimento di opere d’arte in un luogo ancora da mettere in sicurezza e valorizzare, inoltre – conclude – il numero di 44 opere con uno stile molto definito e di un solo artista pongono dei dubbi su un’eccessiva caratterizzazione del patrimonio artistico della città”.