Varazze. Lo attendono un anno intero, i varazzini questo giorno. La loro Santa che liberò la città dalla peste. Fiorisce insieme a lei Varazze, così devota che non tarda a questo appuntamento. E lei è sempre puntuale. Santa Caterina pare che veda.

Esce da Sant’Ambrogio per abbracciare l’intera città. La sua Varazze che l’aspetta, che la prega, che la ricorda. Che giornata è, questa. Come sempre. Ogni anno. Ci sono i suoi fedeli e chi arriva anche da lontano. Santa Caterina e la sua gente che la accompagna prima alla Santissima Trinità e nuovamente sul piazzale della Collegiata. Sono bianchi i fiori che la sorreggono in questo cammino.

La preghiera. I messaggi. E poi il grande momento. La fede si vede davanti a Sant’Ambrogio. Ha una forza travolgente. Svettano gli alti crocifissi, vibrano gli argenti, le voci dei canti, le note della banda, quelle del vento. “Oggi facciam”.

C’è questo sole di fine aprile, oggi più forte, come quello d’estate. La fede, la devozione, la gente. Questa è Varazze. Questa è Santa Caterina.