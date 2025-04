“Nuovi futuri per il Santuario di Savona”: presentato lo studio per il rilancio realizzato da una società specializzata in marketing

Savona. È stato presentato ieri sera, presso il Palazzo delle Azzarie, lo studio intitolato “Nuovi futuri per il Santuario di Savona”, realizzato dalla società Ideazione, specializzata in marketing territoriale, di Alba. Il lavoro, commissionato in collaborazione con Opere Sociali e la Diocesi di Savona-Noli, rappresenta un primo, importante passo verso la definizione di un progetto di rilancio per uno dei luoghi simbolo della città.

Lo studio si inserisce nel solco di un patto istituzionale già sottoscritto nel 2020 tra Comune di Savona, Diocesi e Opere Sociali, con l’obiettivo condiviso di valorizzare e rilanciare il Santuario attraverso il recupero del patrimonio, la promozione turistica e culturale e il coinvolgimento attivo della comunità.

Su queste basi Ideazione propone un modello innovativo e sostenibile per trasformare il Santuario in un polo dinamico, capace di coniugare valorizzazione culturale, benessere sociale e turismo lento e responsabile, in stretta connessione con la comunità locale e le risorse del territorio.

Una strategia integrata per il rilancio

Tre sono gli ambiti principali su cui si fonda la strategia di rilancio delineata dallo studio:

1. Turismo Outdoor

Valorizzazione del territorio naturale e delle attività all’aria aperta, con la creazione di una rete di sentieri e percorsi escursionistici: lo studio ipotizza la realizzazione di un hub dedicato alle attività sportive outdoor, che includa una ciclofficina, un servizio di noleggio e-bike e una lavanderia rapida per gli escursionisti. È inoltre prevista la riqualificazione di immobili per la ricettività turistica, con la creazione di alloggi per soggiorni brevi, inseriti in un circuito di turismo lento e sostenibile.

2. Welfare Intergenerazionale

Sviluppo di servizi sanitari e culturali per la terza età, spazi residenziali innovativi e attività di formazione per giovani professionisti: tra le iniziative già ipotizzate, lo studio propone la collaborazio- ne tra scuole e RSA attraverso progetti intergenerazionali che favoriscano il dialogo tra giovani e anziani, oltre alla creazione di laboratori artigianali a Palazzo Pallavicini, destinati a ospitare mae- stranze e artigiani che possano trasmettere saperi e competenze alle nuove generazioni.

3. Polo Museale e Culturale

Valorizzazione del patrimonio storico e artistico del Santuario attraverso mostre, eventi ed esposi- zioni, con la creazione di laboratori di restauro e conservazione. Lo studio suggerisce di ampliare e consolidare il calendario degli eventi culturali, rafforzando iniziative già esistenti – come i concerti jazz estivi – e sviluppando un programma annuale di appuntamenti di richiamo. Tra le proposte, anche la realizzazione di residenze artistiche dedicate alla reinterpretazione contemporanea del patrimonio tessile e artistico savonese.

L’approccio suggerito dallo studio punta a costruire un ecosistema integrato, improntato all’innovazione, in grado di generare valore per la comunità locale e attrarre visitatori, con una progettazione graduale e flessibile.

Un modello di governance partecipata

Lo studio conferma e rafforza quanto già previsto dal patto istituzionale del 2020: la volontà dei tre enti di lavorare insieme per il rilancio del borgo trova concretezza nella proposta di costituire una Fondazione di Partecipazione che riunisca i principali soggetti istituzionali coinvolti – Comune di Savona, Opere Sociali e Diocesi – con la funzione di guida strategica e coordinamento. Questa po- trà essere affiancata da un’Associazione del Terzo Settore, dedicata all’animazione culturale, alla promozione e alla gestione delle attività quotidiane.

Questo modello mira a favorire un processo condiviso, inclusivo e aperto al contributo di cittadini, imprese e associazioni.

Prossimi passi

I tre enti a questo punto si prenderanno un po’ di tempo per approfondire la proposta. L’obiettivo è costituire nei prossimi mesi la Fondazione e a predisporre il business plan. “Lo studio rappresenta uno strumento prezioso per ripensare il futuro del Santuario perfettamente in linea con la strategia definito – ha dichiarato il Sindaco di Savona Marco Russo – non solo come luogo di culto, ma come cuore pulsante di un progetto di sviluppo culturale, sociale e turistico che guarda al benessere della nostra comunità e alla valorizzazione delle nostre radici”.