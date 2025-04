Nuova Ztl a Borghetto Santo Spirito: in programma due incontri pubblici per spiegare le modifiche

Borghetto Santo Spirito. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito, invita tutta la cittadinanza, gli operatori turistici e le categorie economiche a partecipare a due incontri pubblici di presentazione delle nuove modalità di accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL). La ZTL, già esistente, non viene istituita ex novo, ma subirà una rivisitazione delle procedure di accesso con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la fruibilità del centro cittadino e del lungomare.

Date e luoghi degli incontri:

•Lunedì 14 aprile – ore 20.30

Sala Consiliare – Palazzo Comunale, Piazza Italia

•Mercoledì 16 aprile – ore 20.30

Palazzo Pietracaprina – Piazza Libertà

Durante le serate saranno illustrate nel dettaglio le novità sulle modalità di rilascio dei permessi, gli orari e le fasce interessate. Al termine degli incontri, spazio anche per un approfondimento, in collaborazione con Assoutenti, sulle ultime novità del Codice della Strada.

Il rispetto per le aree pedonali e ad accesso limitato rappresenta un passo importante verso un paese più vivibile, sicuro e sostenibile: meno traffico inutile, più tranquillità per residenti e turisti, maggiore tutela per i pedoni, valorizzazione del tessuto commerciale e del patrimonio urbano.

La partecipazione è fondamentale per comprendere le modifiche e cogliere insieme i vantaggi di una città più ordinata e a misura di persona.