Nomina Matteo Paroli per l’Autorità portuale, PD: “Discontinuità con la gestione Toti-Bucci-Signorini”

Liguria. “Ci son voluti 18 mesi a Rixi per decretare che a Genova e in Liguria non c’era una personalità capace di fare il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e doverlo andare a cercare a Livorno. Le sfida da affrontare sono molteplici, in primis, il nuovo piano regolatore portuale; la diga; i nodi infrastrutturali da risolvere; lo spostamento dei depositi chimici; l’interconnessione con le aree retro-portuali e logistiche del Nord Italia. Sicuramente l’avvocato Matteo Paroli potrà partire da quanto contenuto nella relazione scritta dagli ispettori mandati dal Ministero che, nonostante venga dichiarata pubblica, è irreperibile e inconsultabile”

Lo afferma il Gruppo consiliare PD in Regione Liguria dopo l’indicazione sulla nomina del nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Per i Dem sarà fondamentale il grado di discontinuità con la gestione Toti-Bucci-Signorini: “Allo stesso tempo auspichiamo che visto che non c’è stata alcuna fretta per proporre il presidente, lasciando commissariato per 18 mesi il più importante posto italiano, adesso la destra non tenti una corsa contro il tempo per nominare il rappresentante del Comune di Genova nel comitato di gestione prima delle elezioni”.

“Passate le elezioni e concluso l’iter di nomina valuteremo il futuro presidente da come affronterà le questioni sul tappeto e nella garanzia di un cambio di rotta rispetto alla precedente governance portuale”.