Noli, successo per il Concorso di Eloquenza promosso dai Lions: vince Stefano Soletta del Grassi di Savona

Spotorno. Si è svolto ieri (5 aprile), presso la Sala Consiliare di Noli, il tanto atteso Concorso di Eloquenza: un evento che ha messo in luce le doti oratorie e la creatività dei partecipanti. L’iniziativa, organizzata dal Lions Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio con il patrocinio del Comune di Noli e del Distretto Lions 108ia3, rappresentato dal Governatore di questo anno sociale Vincenzo Benza, ha visto la partecipazione di giovani talenti, provenienti dai Licei O.Grassi di Savona e G.Bruno di Albenga.

La manifestazione ha avuto inizio alle 15, con i saluti dell’assessore alla Cultura, Martina Garzoglio, in rappresentanza del sindaco Ambrogio Repetto e dell’organizzatore Antonio Rovere, coordinatore del Service a livello distrettuale, che ha presentato i giurati, i candidati e proceduto alla estrazione per stabilire la successione degli interventi.

I giurati sotto la presidenza di Luigi Fanelli, presidente del club in questo anno sociale erano per l’occasione il Governatore Vincenzo Benza, il primo vice governatore Mauro Imbrenda, il secondo vice governatore Nicoletta Nati ed il vignettista nonché giornalista Roby Giannotti.

Tutti hanno sottolineato “l’importanza della comunicazione e dell’espressione personale nella formazione dei giovani”. Durante l’evento, i concorrenti hanno presentato i loro discorsi su un tema di rilevanza sociale e culturale, rappresentato dalla riflessione di Sandro Pertini, tratta dal discorso agli Italiani in occasione del tradizionale augurio di fine anno nel 1978, il primo dalla sua elezione, a pochi mesi dall’omicidio di Aldo Moro: “I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo”.

Tutti i candidati “hanno dimostrato non solo abilità retorica, ma anche una profonda sensibilità verso le problematiche attuali”.

La giuria ha avuto difficoltà a valutare le performance, tenendo in considerazione criteri quali la chiarezza espositiva, la persuasività e la creatività. Al termine delle esibizioni, sono stati premiati i tre migliori oratori, che hanno ricevuto riconoscimenti e premi: il primo classificato, Stefano Soletta, del Grassi di Savona oltre a un premio in denaro, un “buono scuola” del valore di 250 euro, ha conquistato l’ambito trofeo denominato “Cicerone d’argento”; il secondo, Sara Opizzo del Bruno di Albenga un “buono scuola” del valore di 150 euro; il terzo classificato, Riccardo Ruaro del Bruno di Albenga un “buono scuola” del valore di 100 euro. Premio di consolazione per il quarto, Filippo Danielli del Grassi di Savona.

“È stato un vero piacere vedere così tanti giovani impegnati e appassionati, – ha dichiarato a nome di tutti, il coordinatore da ben 22 anni dell’evento, il Lion Antonio Rovere. – Eventi come questo non solo promuovono le abilità oratorie, ma anche la coesione sociale e il senso di comunità.”

Il Concorso di Eloquenza si è concluso con un applauso entusiasta da parte del pubblico presente, tra cui si segnalano il professor Cipollone del Grassi di Savona che da anni segue il concorso, propagandandolo tra i suoi studenti, il past presidente Enrico Tassinari, il sindaco di Bergeggi Maria Nicoletta Rebagliati e la Lion Annalia Aime, del Lions Club gemello Le Cannet-Mougins, club dal quale il coordinatore Antonio Rovere ha mediato il concorso di Eloquenza.

A tutti, studenti ,giurati , assessore e insegnanti è stato donato un gadget offerto dal club organizzatore, a ricordo della manifestazione.

Il cerimoniere distrettuale Roberto Pecchinino, responsabile multi distrettuale della comunicazione ha ripreso con i suoi scatti fotografici i momenti salienti della manifestazione: “A lui va il nostro grazie”, ha dichiarato a conclusione dell’evento, il presidente Luigi Fanelli, che ha espresso ancora una volta parole di plauso a chi conduce da anni l’iniziativa.