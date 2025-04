Niccolò Piu è il “Macciò man” del Savona: “Domenica vogliamo vincere per festeggiare con la città”

Con un bomber come Fabio Rignanese (capocannoniere con 23 goal) non è facile prendersi la luce dei riflettori. Ma Niccolò Piu si sta ritagliando uno spazio importantissimo in questa stagione del Savona. Abile anche nel partire da posizione più defilata, l’attaccante si è ritagliato il suo spazio nel 3-4-3 incentrato sul gioco sugli esterni di mister Emanuele Cola. Sono ben 12 i goal messi a segno quest’anno ma uno, quello dell’1 a 0 contro il Masone, è destinato a entrare nella storia dell’auspicata risalita biancoblù.

“È arrivata una vittoria importantissima sabato e siamo felicissimi, è stata una vittoria piena di emozioni e ora stiamo vedendo il traguardo”, commenta.

“Quando giochi a Savona ogni vittoria è importantissima. Dopo gli anni non eccezionali, riuscire a riportare su la società dove merita di stare, tifosi compresi, è un’emozione e felicità forte e bella. È l’obiettivo che ci siamo prefissati già dall’inizio del campionato. Subito non sono andate come dovevano ma, grazie alla guida di mister Cola e dei nuovi ragazzi venuti a darci una mano, siamo riusciti a reindirizzare la stagione nel modo giusto. Il Savona si merita questo, ma non è ancora finita, perché si merita di stare molto più in alto della possibile promozione che verrà.

Domenica l’Olimpic ha battuto la Campese. A posteriori grazie al goal di Piu il Savona diventerà campione superando domenica il fanalino di coda Letimbro. Sarebbe quindi stata un’esultazione ancora più sentita?: “Il risultato del giorno dopo è andato a favore nostro, ma la partita di sabato col Masone era da portare a casa. Poi è arrivato il gol e lì sono esploso di gioia e felicità. Poi con tutti i ragazzi ci siamo riuniti sotto la tribuna dei tifosi: è stata un’emozione forte. Avrei esultato di più se avessi saputo l’importanza del gol? No perché non ci importava il risultato degli altri. Dentro di noi sapevamo che la nostra partita sarebbe stata quella finale del nostro ciclo. Noi abbiamo sempre avuto in testa di arrivare fino alla fine vincendo tutte le partite. Che sia finita così l’altra partita meglio, ma io avrei esultato allo stesso modo”.

Un campionato “quasi vinto” insieme al fratello Giacomo: “A dicembre è arrivato mio fratello e ha dato un forte aiuto alla squadra. Quando sono arrivati i nuovi innesti ci hanno fatto crescere calcisticamente ed emotivamente, dandoci una grossa mano. Lui si è presentato molto bene. Non avevamo mai giocato insieme, però siamo due giocatori complementari. Le sue caratteristiche sono diverse dalle mie e possiamo giocare bene insieme.

Io e lui ci comportiamo normalmente, ci diamo una mano e in campo non c’è competitività più di tanto. Se fa un gol lui, io sono felicissimo”.

“Non saprei dire il gol più bello – commenta -, ma il più importante direi proprio sia stato l’ultimo con il Masone: non è stata bello esteticamente però sicuramente ha avuto un bel peso per la squadra e la società. Non è solo merito mio ma anche di tutta la squadra”.

“La giornata di domenica è come tutte le altre: una partita in casa, se portiamo il risultato a casa si festeggia. Penso che ci sarà tantissima gente e sarebbe la conclusione di una stagione tosta. Ci siamo tolte tante soddisfazioni, la squadra non vede l’ora che arrivi domenica pomeriggio per giocare, portarsi a casa il risultato e festeggiare con la città di Savona”, conclude.