Nasce ufficialmente Valbormida Genoana, il nuovo club con la passione del Grifone

Valbormida. Valbormida Genoana è il nuovo club che porta la passione del Grifone nel cuore della Val Bormida. Un punto di ritrovo per tutti i tifosi rossoblu presenti nell’entroterra savonese, “uniti dall’amore per i colori e dalla voglia di vivere insieme ogni emozione, rafforzando quel senso di unione che da sempre contraddistingue i veri genoani”.

A seguito della riunione di fondazione, ecco il primo consiglio direttivo del club che è così composto: Presidente Simone Ferrero, Vicepresidente con delega addetto stampa, pubbliche relazioni e social Marcello Bergero, Segretario: Mattia Fiori, Tesoriere con delega Marketing Diego Marrella, Consiglieri Giacomo Marini e Matteo Rizzo.

Eventuali subentri di posizioni vacanti come consiglieri saranno integrate nel corso delle prime riunioni da chi volesse ricoprirne il ruolo.

“Se l’idea vi entusiasma e volete saperne di più, restate in contatto! Presto vi forniremo tutti i dettagli su come partecipare e far parte di questa rinascita”, dicono dal club.