Mutuo senza sorprese: come evitare brutte scoperte su spese e tasso effettivo

La sottoscrizione di un contratto di mutuo per la casa è una decisione da non sottovalutare poiché avrà un impatto rilevante sul bilancio di una famiglia; è quindi fondamentale prestare attenzione a ogni dettaglio. Detto ciò, non è purtroppo raro che il mutuatario, ovvero colui che contrae il debito, si trovi ad affrontare, dopo la firma, costi inattesi e condizioni meno vantaggiose di quelle che inizialmente si prospettavano.

Da ciò, ben si comprende come la trasparenza delle condizioni contrattuali sia un elemento imprescindibile per evitare brutte sorprese e come la scelta di un mutuo debba basarsi non soltanto sul tasso annuo nominale di interessi, ma sulla chiarezza dell’offerta e sulla corretta valutazione di tutte le spese correlate al finanziamento.

Cos’è il TAEG e perché è più importante del TAN

TAEG è un acronimo che sta per Tasso Annuo Effettivo Globale ed è un indicatore di cui è necessario tenere conto quando si sottoscrive un mutuo o un qualsiasi altro finanziamento.

Esso infatti, a differenza del TAN (Tasso Annuo Nominale), che prende in considerazione soltanto gli interessi, fa riferimento non solo a questi ultimi, ma anche alle altre spese legate al mutuo. Ecco perché si parla di “tasso effettivo”.

Di fatto, esso indica in termini percentuali il reale costo del finanziamento offrendo una visione realistica di quello che sarà l’impegno economico complessivo; da qui la sua maggiore importanza rispetto al TAN che dà un’indicazione del “peso” degli interessi.

Spese extra del mutuo: cosa non dimenticare

Un mutuo casa è gravato da numerose voci di spesa. La più rilevante è, come noto, quella degli interessi che dipende dal tasso di interesse applicato, dal capitale richiesto e dalla durata del finanziamento.

Poi vi sono altre spese di cui si deve necessariamente tenere conto: spese di istruttoria della pratica, per la perizia, di incasso delle rate, di gestione annua, di rendicontazione, imposta sostitutiva, spese per la polizza scoppio e incendio e quelle notarili. È possibile, ma non scontato, che la banca, per motivi promozionali, azzeri o riduca alcune di queste voci. Consiglio sempre valido è richiedere alla banca un prospetto dettagliato e pretendere trasparenza per ognuna di queste voci di costo.

Il simulatore come alleato: calcola il mutuo online

Uno strumento che risulta particolarmente utile quando si ha intenzione di sottoscrivere un mutuo è il simulatore di mutuo online.

Si tratta di un software di facile utilizzo che, dopo aver inserito i pochi dati necessari, calcola i costi complessivi per il tuo mutuo e ti fornisce un preventivo personalizzato che include TAN, TAEG, importo della rata mensile e dettaglio delle varie spese.

Questo consente, prima di firmare un contratto a lungo termine, di valutare diverse opzioni, confrontare le offerte delle banche e, soprattutto, di verificare i costi complessivi del finanziamento.

Riassumendo: leggere sempre attentamente il contratto e fare test pratici

Come già accennato, prima di firmare un mutuo, così come qualsiasi contratto, è fondamentale leggere ogni clausola con attenzione e non sottovalutare l’importanza di fare simulazioni pratiche.

Solo così è possibile individuare eventuali spese nascoste o condizioni poco chiare.

Un mutuo senza sorprese non è frutto del caso, ma della consapevolezza e della preparazione. È quindi fondamentale prendersi tutto il tempo necessario per informarsi, simulare ed effettuare confronti fra le tante proposte presenti sul mercato.