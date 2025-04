Multe, in arrivo altre 15mila richieste di pagamento dalla Provincia

Savona. Sono in arrivo altre 15mila richieste di pagamento per multe che non risultano ancora pagate dalla Provincia di Savona.

Saranno divise in tre tranches. Questa volta, a differenza delle altre 17mila, non saranno ingiunzioni di pagamento, ma avvisi bonari.

Riguarderanno il periodo che va dalla seconda parte del 2022 fino al 2024. Le prime arriveranno tra fine aprile e inizio maggio.

Il presidente Pierangelo Olivieri spiega: “E’ un atto con il quale si segnala che risulta l’inadempimento e chi lo riceve viene invitato a pagare, in caso contrario arriverà l’ingiunzione di pagamento. Dovrebbero esserci meno errori grazie al portale PagoPa“.

Per quanto riguarda le vecchie multe (dal 2018 fino alla prima parte del 2022): “Ci sono stati 200 ricorsi, una percentuale minima sul totale. Stiamo valutando di sospendere l’attività dello sportello perchè non viene quasi più nessuno. Fino ad ora sono stati incassati 1,5 milioni e mezzo di euro“.