Morte di Papa Francesco, Ciangherotti: “Il silenzio di Dio nel vuoto lasciato dal pontefice”

Albenga. Pochi minuti fa è morto Papa Francesco. Scriverlo mi fa tremare le mani, come se ogni parola fosse un macigno sul cuore. Se n’è andato un uomo che, più che un pontefice, è stato un padre, una guida, un’anima semplice e profondissima che ha saputo parlare al mondo con la voce dell’autenticità. Un uomo che ha spezzato schemi, che ha fatto della misericordia la sua missione, e della semplicità il suo vessillo.

Sono in giro per Alassio mentre al telefono ho ricevuto la notizia. Una mattina qualunque, tra la gente, tra le piccole cose della vita. Ma non appena l’ho saputo, tutto si è fermato. Mi sono isolato dal mondo, ho trovato un tavolino tranquillo e mi sono seduto. E ho sentito il bisogno di scrivere. Scrivere questo pensiero, questo frammento di dolore e di memoria, perché il lutto ha bisogno di voce, e la voce, quando è sincera, si fa preghiera.

Ho conosciuto Jorge Mario Bergoglio grazie all’intercessione di Monsignor Giovanni Battista Gandolfo di Albenga, amico fraterno e uomo di Dio, che mi regalò l’occasione di un primo incontro indimenticabile e di altre sue successive occasioni di saluto. Ricordo come fosse ora la prima volta che lo vidi: eravamo, Gb ed io, a Santa Marta. Lui, il Papa, uscì da solo dall’ascensore che dà sul l’atrio. Era visibilmente provato, si trascinava con fatica a causa del dolore alla gamba, quella sua gamba claudicante che non gli dava tregua. Eppure, nonostante tutto, aveva il sorriso negli occhi. Mi guardò e, con quella sua voce stanca e tenera insieme, mi disse: “E tu chi sei?”

Io, un po’ sorpreso, risposi con rispetto e semplicità: “Santità, ho accompagnato qui in Vaticano Monsignor Gandolfo, che si sta finendo di sistemare in camera e scende tra poco per poterla salutare e incontrare.”

Lui annuì, quasi divertito, con quello sguardo che sapeva abbracciare. In quello scambio fugace c’era già tutto: la sua umanità, la sua capacità di essere vicino, presente, vero.

Non ho sempre condiviso tutte le sue posizioni. Alcune scelte, alcuni gesti mi hanno lasciato perplesso. Ma li ho accettati, sempre. Perché la mia fedeltà alla Chiesa viene prima delle mie personali convinzioni. E perché, anche nel disaccordo, sentivo che dietro ogni sua parola c’era una fede ardente, un amore sconfinato per Cristo e per l’uomo.

Oggi piango. Piango non solo un Papa, ma un uomo che ha lasciato un’impronta. Un testimone del Vangelo vissuto, sofferto, amato. Un pastore con l’odore delle sue pecore, come lui stesso diceva. Un fratello maggiore che non ha avuto paura di sporcarsi le mani, di entrare nelle periferie dell’anima e del mondo.

Si muore due volte: la prima quando il corpo si spegne, la seconda quando chi resta smette di ricordarti. Ma Francesco non morirà mai davvero. Perché vive nei gesti che ha compiuto, nei cuori che ha risvegliato, nelle coscienze che ha inquietato.

E con la sua morte, ho nel cuore e nella mente una preghiera particolare. Una preghiera che lui stesso ha ripetuto instancabilmente, fino all’ultimo: che cessino le guerre. Che il sangue si fermi. Che gli uomini ritrovino il coraggio della pace. Che la morte, così improvvisa, di Papa Bergoglio sia un segnale per il mondo intero. Un richiamo. Un monito. Un invito a mettere fine all’odio, a disarmare i cuori prima delle mani.

Ci mancherai, Santo Padre. Ci mancherà la tua voce roca, la tua misericordia ferma, il tuo modo di guardare e comprendere, senza giudicare. Ci mancherà quel tuo passo incerto e quel sorriso che lo rendeva santo. Ci mancherai tu, con la tua fragilità diventata forza, con la tua solitudine abitata da Dio.

Da questo angolo silenzioso di Alassio, ti affido a Dio. E ti ringrazio.

Per quello che sei stato.

Per come mi hai guardato.

Per tutto. Riposa in pace, Papa Francesco.

E veglia su di noi.

Eraldo Ciangherotti