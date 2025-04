Morte di Papa Francesco, a Savona i rintocchi della Campanassa

Savona. Il sindaco di Savona Marco Russo ha disposto che suoni la Campanassa in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. Accadrà attorno alle 14. Ha spiegato Russo: “D’accordo con il presidente Mirenghi, ho pensato di dare questo segnale di eccezionalità, una tradizione di Savona, per la scomparsa di un Pontefice particolarmente amato, che ha sempre insistito nei suoi messaggi di speranza, pace e amore. Sono certo che tutta Savona si fermerà qualche istante, durante i rintocchi, in segno di lutto”.

Non tutti sanno che solo il sindaco di Savona può autorizzare il suono della Campanassa, cosa che oggi ha fatto Marco Russo con un gesto di particolare sensibilità.

Saranno come sempre i Vigili del Fuoco ad azionare la Campanassa, anche in questo caso solo loro possono farlo, e stanno predisponendo le procedure del caso.

Dal Vaticano il cardinale Domenico Calcagno ha fatto sapere ai savonesi: “E’ una notizia molto dolorosa, il Signore ha voluto così e anche il Papa ne era certamente consapevole. Preghiamo per lui, un abbraccio a tutti”.