Morte di Massimiliano Micalizzi, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo: oggi l’autopsia

Toirano-Vado. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo in Procura in relazione alla morte di Massimo Micalizzi, il 50enne falegname di Toirano, il cui corpo senza vita è stato ritrovato a Vado Ligure dopo l’allarme per la scomparsa lanciato dalla famiglia e giorni di ricerche.

A prescindere da quella che poi sarà la ricostruzione precisa dell’accaduto, si tratta di un atto dovuto per consentire alle indagini di procedere, ma (quasi) nessuna ipotesi viene esclusa.

Stando a quanto riferito, in prima battuta sarebbero stati esclusi segni di violenza sul corpo così come la possibilità che si sia trattato di un gesto volontario.

Il corpo del 50enne è stato trovato al fondo di una scarpata: potrebbe dunque essersi trattato di una caduta fatale o di un malore in seguito alla stessa o che avrebbe potuto provocarla; da capire anche se fosse da solo al momento dell’accaduto o insieme ad altri.

Tanti dubbi che contribuiscono ad alimentare l’alone di mistero, che dovrebbe essere dipanato a seguito dell’autopsia, in programma proprio nella giornata odierna (3 aprile).

Nel frattempo, sono stati decine e decine gli amici e i conoscenti che, in particolare via social, si sono stretti attorno ai famigliari, alla moglie e ai suoi due figli, nel ricordo di Massimiliano.

La data dei funerali sarà poi comunicata dopo l’esito dell’esame autoptico.