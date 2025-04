Millesimo tra gli otto Comuni selezionati al concorso “Borghi in fiore” di Regione Liguria

Millesimo. Nel prossimo fine settimana di Pasqua, nei giardini di Villa Scarzella, sarà allestita una composizione floreale pronta per essere votata e fotografata. Il Comune di Millesimo è uno degli otto Comuni liguri selezionati per partecipare al contest “Borghi in Fiore”, promosso dalla Regione Liguria, Assessorato al Turismo, e realizzato con il contributo del Distretto Florovivaistico Regionale.

“Un particolare ringraziamento all’Assessore Regionale Luca Lombardi HYPE per la bella opportunità concessa al nostro borgo, e un invito a tutti nel votare e fare votare il più possibile per il nostro paese, Millesimo – afferma il sindaco Francesco Garofano – La composizione all’interno del parco di Villa Scarzella rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il nostro borgo e fare conoscere le sue bellezze storiche e culturali, infatti nell’occasione di questo fine settimana è prevista inoltre l’apertura del Museo Napoleonico con il seguente orario: domenica 20 aprile ore 10-12 e ore 15-17, lunedì 21 aprile ore 10-12 e ore 15-17, martedì 22 aprile ore 10-12 e ore 15-17”.

Nei tre giorni sarà possibile votare le foto che saranno pubblicate sui canali ufficiali della Regione Liguria. Seguiranno link dedicati e maggiori informazioni.