Millesimo, Piccardo: “Spero che si possa salire insieme alla Carcarese, ma noi più forti di loro. Dietro ai risultati c’è un lavoro enorme”

Millesimo. È un Luciano Piccardo dalla voce particolarmente roca quello che si è presentato in sala stampa dopo il successo del suo Millesimo contro la Carcarese. Vincendo questa importantissima sfida, i giallorossi mettono una grande ipoteca sul campionato: basterà infatti un punto nelle prossime due partite per festeggiare la storica promozione in Eccellenza.

“Epilogo stupendo e meritato, se qualcuno fosse arrivato al ventesimo del primo tempo non si sarebbe accorto che eravamo in dieci – dichiara il direttore generale –. Ho un rispetto enorme per la Carcarese e spero che si possa salire insieme, ma noi siamo più forti nonostante in tanti non ci credevano. Oggi lo abbiamo dimostrato largamente. Noi per DNA siamo una squadra che cerca di essere calcisticamente dominante. Abbiamo cercato di farlo subito poi c’è stata una frittata clamorosa della terna con l’espulsione di Piana: tutto nasce da uno schiaffo di un loro terzino a Villar. Io comunque sono molto scaramantico e dico che non ho ancora vinto niente”.

Piccardo pone l’accento sull’importanza dello spirito di sacrificio e le qualità presenti all’interno dell’ambiente giallorosso: “Dietro a questi risultati c’è un lavoro enorme, non basta nascondersi dietro la storia del budget. Lo staff tecnico è meraviglioso. Noi siamo di un livello superiore e ad un allenatore di un livello superiore abbiamo cercato di mettere tra le mani una squadra molto forte. Eravamo sicuri che potevamo fare bene. Qualcuno diceva che ci nascondevamo, ma in verità non ci siamo mai nascosti. Se il meglio possibile è vincere, siamo contenti di farlo”.

Sull’ambiente: “Io avevo già detto che noi qua siamo il Real Madrid: non manca niente a chi arriva qui. Chi capisce cosa siamo e cosa vogliamo essere può solo fare bene. Qua c’è gente che dà il mille per mille”.

Un “Viglino” da più di mille spettatori in un pomeriggio dal sapore storico per il club: “Una sfida che ha richiamato l’intera Val Bormida, gli addetti ai lavori del ponente e del genovese che ringrazio per essere venuti. Per noi è un onore: non voglio sminuire il lavoro di chi c’era prima, che faceva il massimo, ma quando siamo arrivati qui questa squadra non la guardava nessuno. Abbiamo riconquistato un paese e ora abbiamo un appoggio incredibile. Questo, i numeri del settore giovanile e i risultati della prima squadra non possono che essere un orgoglio. Vanno ringraziati tutti e soprattutto la famiglia Levratto che sono le armi per fare bene”.