Millesimo, Fabio Macchia tocca l’Eccellenza: “Siamo dei guerrieri, ci credevamo anche a -7”

Millesimo. Il Millesimo batte 1-0 la Carcarese e vola sempre più in alto, in testa a +6 con ancora due domeniche da giocare. Un’esultanza davvero intensa quella vista dopo il triplice fischio da parte di Fabio Macchia: il tecnico giallorosso si inginocchia nella propria area tecnica poi sta lì per qualche istante a prendersi un momento per esultare da solo, per poi correre verso la sua squadra a festeggiare una vittoria che sa di Eccellenza. E poi la grande soddisfazione davanti ai microfoni: “Siamo dei guerrieri, vogliamo vincere sempre”.