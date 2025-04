Millesimo, dopo il derby vinto è sempre più Eccellenza. Levratto: “A dicembre considerati nemmeno per i playoff, con uno sponsor punteremo a vincere anche l’anno prossimo”

Millesimo. La grande sfida del “Viglino” si è risolta solamente in pieno recupero: al 93esimo Bonifacino ha litigato con il pallone favorendo il recupero di Ndiaye il quale ha immediatamente lanciato Bogarin che, in campo aperto, si è presentato davanti a Giribaldi fulminandolo e permettendo al Millesimo di toccare con mano la realizzazione di un sogno.

Al termine dell’incontro a parlare per la prima volta davanti ai microfoni è stato il presidente giallorosso Eros Levratto, il quale ha voluto togliersi anche qualche sassolino: “A dicembre non venivamo considerati nemmeno per i playoff. Ad inizio campionato nessuno è venuto da noi, il nostro budget è uguale o minore delle altre squadre. Abbiamo lavorato bene a 360°”.

Poi ecco la rivelazione: “Per il prossimo anno abbiamo già dei progetti; se trovo uno sponsor punteremo a vincere anche l’Eccellenza, altrimenti guarderemo alla salvezza”.