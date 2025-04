Liguria. L’afflusso di correnti umide e fresche da Est, unitamente ad un invadenza alto-pressoria sulla Penisola Iberica, porta ad un periodo di variabilità sulla nostra regione. Martedì stabile e soleggiato. Mercoledì nuvoloso con possibili precipitazioni sparse. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nottata e mattinata con cieli sereni su tutta la regione. A partire dalle ore centrali incremento della nuvolosità nelle aree dell’entroterra con possibili rovesci, localizzati sul comparto delle Alpi Liguri e sulle vette Avetane. Transito di velature a partire dal pomeriggio e nel corso della serata da Ponente a Levante.

Venti: in nottata e prima mattinata: deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro-Ponente, deboli da Est/Sud-Est sul Levante e al largo. Rotazione ai quadranti meridionali su tutti i settori a partire dal pomeriggio.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi o localmente molto mossi al largo. Temperature: minime in calo, più sensibile nelle aree interne. Massime stazionarie o in lieve aumento, specialmente in quota. Costa: Min: +6°C/+12°C – Max: +15°C/+19°C; interno: Min: -3°C/+4°C – Max: +8°C/+16°C.

MERCOLEDì 9 APRILE: nottata con nuvolosità in aumento e precipitazioni deboli intermittenti sull’imperiese, in locale estensione alle prime ore del mattino. Cieli molto nuvolosi sui restanti settori; possibili pioviggini sul settore centrale e nell’entroterra di Levante nel corso del pomeriggio. Schiarite a partire dalla tarda serata.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali in mattinata sul savonese, in rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. Deboli da Sud/Sud-Est sui restanti settori.

Mari: poco mossi per l’intero periodo su tutti i settori, localmente quasi calmi sotto costa. Temperature: minime stazionarie. Massime in generale diminuzione sia in quota che al suolo

GIOVEDì 10 APRILE: giornata stabile con nuvolosità mattutina sui settori costieri del centro regione, in rapido dissolvimento. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione a partire dalle ore centrali. Possibile attività cumuliforme nel profondo entroterra durante le ore pomeridiane, senza fenomeni di rilievo. Temperature in aumento. Venti a regime di brezza. [Seguire i prossimi aggiornamenti]