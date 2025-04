Liguria. Il rapido e momentaneo afflusso di aria più fredda in quota porterà rovesci a carattere temporalesco sulla Liguria. Seguiranno poi giornate variabili con instabilità pomeridiana nell’interno della regione.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 24 aprile avremo nelle prime ore della notte il rapido transito di aria fredda in quota porterà instabilità sulla Liguria, con rovesci localmente intensi anche a carattere temporalesco sulla regione. Inizialmente sarà maggiormente interessato il settore centrale, in spostamento verso levante nel corso della nottata. Graduale miglioramento già dalla mattina, con ampie schiarite dal genovesato verso ovest ma con ancora rovesci da residua instabilità a levante che proseguiranno anche nel corso del pomeriggio.

Nel corso della notte, in concomitanza con il passaggio del sistema perturbato, venti forti dai quadranti settentrionali potranno interessare i crinali esposti del settore centrale: attese raffiche localmente oltre i 50-60 chilometri orai. Prestare attenzione anche alle possibili forti raffiche improvvise in uscita dai sistemi temporaleschi. Il flusso poi rimarrà teso dai quadranti settentrionali ancora in mattinata sul settore centrale, per poi girare a brezza di mare ovunque nel corso del pomeriggio. Mare molto mosso ovunque in nottata, in graduale scaduta fino a mosso nel corso della giornata. Temperature stazionarie, massime in aumento sul settore centrale: sulla costa minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 16 e 22 gradi; all’interno minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 14 e 20 gradi.

Venerdì 25 aprile giornata interessata da nuvolosità sparsa in transito da N, più limpida nel corso del pomeriggio eccezion fatta per il Levante, dove rovesci temporaleschi interesseranno l’Appennino.

Venti tra deboli e moderati a carattere di brezza. Mare inizialmente mosso, in graduale scaduta a poco mosso nel corso della giornata. Temperature minime in calo, massime stazionarie.

Sabato 26 aprile giornata simile alla precedente, con rovesci temporaleschi Su Appennino di Levante e sul Alpi Liguri/Valle Bormida. Aumento generale della nuvolosità nel corso della serata.

Vento a carattere di brezza, mare poco mosso. Temperature stazionarie.