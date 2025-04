Liguria. L’Italia entra nel vivo del peggioramento: la saccatura atlantica è entrata sul Mar Mediterraneo occidentale e sta lentamente traslando verso est. Nella giornata di oggi un profondo minimo secondario in formazione sul Mar Ligure porterà piogge e forti venti sulla Liguria.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 17 aprile avremo tra la notte ed il mattino la fase più intensa del peggioramento porterà ancora abbondanti precipitazioni a carattere di rovescio specialmente sul centro-ponente interno della regione, prestare attenzione ai possibili locali allagamenti e smottamenti. Nel corso della giornata le precipitazioni più intense tenderanno a spostarsi verso il centro ed il levante, anche se l’intensità delle stesse andrà via via calando, specialmente in serata.

Venti tra la notte ed il mattino vento di scirocco con raffiche fino a 80-90 km/h in costa e sui crinali esposti. Dal pomeriggio generale calo fino a moderati, localmente forti, mentre permarranno a carattere di burrasca forte sul Mar Ligure. Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato a levante in serata. Da agitato a molto agitato al largo. Temperature minime in lieve calo in serata, massime stazionarie: sulla costa minime tra 11 e 15 gradi, massime tra 14 e 17 gradi; all’interno minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 11 e 18 gradi.

Venerdì 18 aprile residua instabilità porterà ancora rovesci sparsi sul centro e levante della regione in mattinata, cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove.

Venti inizialmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, in intensificazione nel corso del pomeriggio sul centro-ponente, in particolare sui crinali esposti. Mare generalmente mosso, molto mosso a levante e al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 19 aprile nuova fase di peggioramento in avvicinamento: le prime piogge interesseranno la Liguria già dalla giornata di sabato.

Venti moderati, localmente forti, mare generalmente mosso. Temperature stazionarie.