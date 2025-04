Liguria. La risalita di un campo anticiclonico, ubicato con i suoi massimi geopotenziali tra Regno Unito e penisola scandinava, favorirà la discesa di aria fredda in direzione del Mediterraneo centro-orientale.

In tale contesto, è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche sul versante Adriatico e al sud, ma con qualche effetto anche sulla Liguria, e un generale calo delle temperature apprezzabile ad inizio settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra notte e mattino, della nuvolosità interesserà la fascia costiera, specie quella del savonese, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Dalle ore centrali del giorno, formazione di addensamenti su Alpi Liguri ed Appennino orientale, nel corso del pomeriggio possibile sviluppo di rovesci o temporali associati, non si escludono parziali sconfinamenti verso le coste sottostanti di Golfo Paradiso e Tigullio. Sul resto della regione, tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. In serata, cieli irregolarmente nuvolosi, non sono esclusi isolati piovaschi.

Venti: nottetempo e al primo mattino, deboli da nord, a seguire tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali lungo la fascia costiera. Tra il pomeriggio e la serata ventilazione in rinforzo fino a moderata o forte nelle zone interne e sul Golfo, su quest’ultima area spirerà dai quadranti orientali.

Mari: poco mosso per gran parte del giorno. Moto ondoso in aumento a mosso in serata, localmente molto mosso al largo.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo. Massime in leggera diminuzione sulla costa, in prevalenza stazionarie nell’entroterra. Costa: Min: +8°C/+14°C – Max: +16°C/+20°C; interno: Min: -1°C/+8°C – Max: +15°C/+22°C.

LUNEDì 7 APRILE: nella prima parte di giornata, molte nubi sul settore centro-occidentale, maggiori schiarite a levante. Dal pomeriggio, addensamenti in isolamento sui rilievi delle zone interne e sull’estremo ponente, cieli che altrove diverranno sereni o poco nuvolosi.

Venti: tra notte e prime ore del mattino, forti dai quadranti orientali sul Golfo, generalmente moderati da nord altrove. In giornata da moderati a deboli dai quadranti meridionali, prima di una rotazione a nord in serata.

Mari: nottempo e al mattino, molto mosso il bacino occidentale e mosso altrove. Dalle ore centrali del giorno, moto ondoso in calo, fino a poco mosso entro sera. Temperature: in calo, gelate nelle prime ore del giorno nei fondovalle interni.

MARTEDì 8 APRILE: giornata caratterizzata da nuvolosità variabile, maggiormente compatta a ponente. Temperature stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]